L’Alghero sbanca Lanusei e aggancia il vertice: mercoledì c’è la Coppa





Il Lanusei pareggia al 32’ con Doratiotto, su rigore, tra le proteste dell’Alghero. Ma la squadra di Giorico non si scompone: nel recupero del primo tempo, sugli sviluppi di un corner, Roccuzzo firma il nuovo vantaggio. Nella ripresa i catalani difendono il risultato con ordine, concedono poco e sfiorano anche il terzo gol. Una vittoria di sostanza, arrivata sul campo di una squadra che fin lì non aveva mai perso. Ora il campionato lascia spazio alla Coppa Italia. Mercoledì 11 novembre, alle 15, al Mariotti si gioca l’andata della semifinale regionale contro il Santa Teresa. L’Alghero ha superato il Bonorva nei quarti; i galluresi hanno eliminato il Calangianus. Il ritorno è in programma il 25 novembre sul campo del Santa Teresa: il passaggio del turno si deciderà dunque sui 180 minuti. Il Santa Teresa arriva dal pareggio per 2-2 con l’Iglesias, risultato che gli è costato il primo posto in campionato. L’Alghero, invece, si presenta con il passo ritrovato e il morale di chi ha appena vinto una partita complicata. La società chiama a raccolta i tifosi: al Mariotti servirà una spinta forte per cominciare nel modo migliore una sfida che vale l’accesso alla finale.

Virdis e Roccuzzo firmano il 2-1 al Lixius: terza vittoria consecutiva e quota 16 punti. Al Mariotti arriva il Santa Teresa per l’andata della semifinale. Al Lixius l’Alghero non ha fatto complimenti: ha preso la partita con decisione e se n’è tornato a casa con tre punti pesanti. Il 2-1 sul Lanusei vale la terza vittoria consecutiva in campionato, la seconda in trasferta, e porta i giallorossi a quota 16, agganciando proprio gli ogliastrini. Per i padroni di casa è la prima sconfitta stagionale. La gara si mette sul binario giallorosso al 22’: punizione di Bombagi, sponda aerea di Fadda e Virdis, in scivolata, trova il tempo giusto per battere il portiere.