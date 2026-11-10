Cagliari-Frosinone 1-0: la zampata di Adopo e i miracoli di Caprile rilanciano i rossoblù e frenano i ciociari.





Che cosa ha deciso realmente una contesa così tirata? Non è semplice racchiudere novanta minuti in un'unica spiegazione, ma se analizziamo la dinamica della sfida, ci sono almeno quattro ingredienti che non possono essere ignorati. Il primo fattore decisivo porta il nome di Elia Caprile. Il portiere è stato semplicemente insuperabile, autore di interventi prodigiosi: prima una parata mostruosa su Calò, poi un vero e proprio miracolo tecnico su un tiro di Cichella deviato in modo velenoso che si è infranto sulla traversa. Il secondo elemento chiave risiede nella straordinaria alchimia trovata dal Cagliari: un mix perfetto di grinta, sacrificio e solidità difensiva granitica, indispensabile per blindare il vantaggio siglato da Adopo e respingere l'assedio avversario. Il terzo punto riguarda la gestione tattica e le scelte obbligate, come l'assenza forzata di Raimondo, sostituito da un Birligea generoso si, ma impreciso sotto porta. Infine, la componente immancabile del rettangolo verde: gli episodi, quella ruota della fortuna che in una stagione gira ora da una parte ora dall'altra, e che questa volta ha deciso di premiare il coraggio dei padroni di casa. Di sicuro, per i ciociari non era il sabato predestinato. Se vogliamo capire il momento esatto in cui la partita ha cambiato volto, dobbiamo azionare la moviola mentale e fare uno zoom sull'azione del vantaggio. Tutto nasce dai piedi di Mendy, che serve Adopo sulla trequarti. Inizialmente la situazione non sembra affatto pericolosa per la retroguardia ospite. Tuttavia, Monterisi indietreggia troppo, concedendo metri preziosi. Adopo percepisce lo spazio e decide di calciare. In quel preciso istante, il difensore ciociaro si trova ormai troppo lontano per poter intervenire in scivolata, Cichella è troppo leggero per reggere il contrasto alle spalle, e il portiere Palmisani, per quanto generoso, resta pur sempre umano di fronte a una conclusione così precisa e violenta. Il destro si infila dritto all'incrocio: esplode lo stadio, è l'uno a zero per il Cagliari. La trama del match: un monologo ciociaro murato dal muro sardo Se riavvolgiamo il nastro dei primi quarantacinque minuti, l'immagine che resta scolpita nella memoria è quella di Juan Rodriguez che, al duplice fischio del primo tempo, prende per il collo Adopo in un misto di stupore e affetto, come a volergli dire: «Amico mio, hai tirato fuori dal cilindro qualcosa di straordinario». Un gol pesantissimo, arrivato dopo una prima frazione di gioco tutt'altro che semplice per i rossoblù. Del resto, non è un mistero che il Frosinone sia una delle squadre della massima serie capaci di spingere fortissimo e trovare la via della rete prima dell'intervallo. Nei primi minuti i ciociari avevano già fatto tremare i padroni di casa: un colpo di testa di Birligea dopo appena tre giri d'orologio, una fitta trama di passaggi firmata Schmid-Calò-Cichella al quarto d'ora, un mancino sempre di Birligea al minuto ventidue e un doppio tentativo di Calò attorno alla mezz'ora. Il Cagliari, dal canto suo, aveva eretto una linea difensiva ordinata, puntando sulla fisicità e sulle ripartenze appoggiandosi a Mendy, capaci di produrre un tiro di Trepy bloccato da Palmisani e una conclusione di Maldini deviata in corner da Oyono. La ripresa non cambia registro dal punto di vista della sceneggiatura. Il Frosinone continua a mantenere il controllo del pallone, ma il Cagliari punge ogni volta che si affaccia in avanti. Dopo sei minuti della ripresa, Palmisani compie un intervento strepitoso per respingere, quasi per istinto, una deviazione volante ravvicinata di Mendy. A quel punto la tattica salta completamente, lasciando spazio al talento e ai riflessi dei singoli. Al decimo minuto sale nuovamente in cattedra Caprile, che sbarra la strada al solito pericolosissimo Calò, per poi ripetersi al ventinovesimo con un intervento miracoloso su Cichella e la successiva respinta sulla ribattuta di Birligea. Mister Alvini prova a cambiare le carte in tavola inserendo Hasa, Zerbin e successivamente il centravanti di peso Bobcek, senza però trovare la chiave per scardinare la porta sarda. L'emblema di questo finale di sofferenza e resistenza è racchiuso nella scivolata prodigiosa di Raphael Kofler: a soli ventun anni, alla sua primissima partita da titolare in assoluto, il difensore chiude lo specchio della porta su un tap-in di Birligea diretto in rete. In panchina, Alvini, tecnico che di battaglie calcistiche ne ha viste parecchie, smette di gesticolare e accetta il verdetto del campo: nel calcio può capitare di imbrigliare campioni affermati e poi scivolare su episodi estrosi creati da ragazzi come Adopo, Mendy e Kofler. È la magia imprevedibile della Serie A.

Ci sono serate in cui il pallone sembra seguire una geometria segreta, scritta da algoritmi invisibili o, molto più semplicemente, da una di quelle magie estemporanee che solo il campo sa regalare. Al minuto trentotto di Cagliari-Frosinone, Michel Adopo alza lo sguardo e vede davanti a sé una prateria inattesa. Per un istante, forse, gli passa per la testa l'eredità di una famiglia di ingegneri informatici, quasi a voler calcolare al millimetro la traiettoria perfetta per il suo destro. O magari, più semplicemente, chiude gli occhi, carica la gamba e lascia partire un siluro che si insacca imparabile sotto l'incrocio dei pali. Il tabellone recita 1-0. È un punteggio che nessuno pronosticava alla vigilia, un vero e proprio terremoto che riscrive le ambizioni e ribalta l'autunno di due formazioni con umori totalmente opposti. Da una parte c'è il Frosinone, che cullava il sogno di agganciare il Como al quarto posto in classifica e che invece si ritrova a fare i conti con una frenata inaspettata, con lo spettro della Juventus pronto a raggiungerlo. Dall'altra c'è il Cagliari, una squadra che veniva da un digiuno di quattro sconfitte consecutive, che non assaporava il sapore della vittoria da ben due mesi e mezzo e che, grazie a questo successo pesante come un macigno, riesce a scavalcare il Napoli.