Sport Lanusei-Alghero, il Lixius misura le ambizioni giallorosse

Domenica alle 15 la squadra di Giorico affronta la vicecapolista: con una vittoria la raggiungerebbe a quota 16. Mercoledì, al Mariotti, c’è già la semifinale di Coppa Italia. Il Lixius non è un posto dove si va a fare turismo. Domenica 8 novembre, alle 15, l’Alghero ci arriva con due vittorie consecutive e una classifica che invita a provarci: i giallorossi sono a 13 punti, il Lanusei a 16. Tre lunghezze, dunque: quelle che una vittoria potrebbe cancellare in novanta minuti.



I numeri del Lanusei spiegano perché la salita sia ripida. La squadra ogliastrina è ancora imbattuta: quattro vittorie, quattro pareggi e appena quattro gol subiti. Nell’ultimo turno ha diviso la posta con la Villacidrese, 1-1. In classifica è seconda insieme all’Iglesias, alle spalle della coppia Santa Teresa-Ilvamaddalena, entrambe a quota 18. L’Alghero, però, arriva con un attacco che ha preso confidenza con il gol. Prima il 3-1 in casa del Villasimius, poi il 4-2 al Taloro Gavoi: due successi che hanno rimesso in moto la squadra e acceso una trasferta tutt’altro che di routine.



Il Lanusei concede poco; i giallorossi dovranno portare al Lixius la loro iniziativa, ma anche la pazienza di chi sa che certe partite si aprono con una giocata e si vincono senza fretta. C’è poi il calendario, che non concede molto riposo. Mercoledì 11 novembre l’Alghero sarà di nuovo al Mariotti per l’andata della semifinale regionale di Coppa Italia contro il Santa Teresa. Prima il campionato, dunque; subito dopo, la coppa. Giorico dovrà dosare energie e uomini, ma a Lanusei la classifica offre già una ragione sufficiente per non risparmiare ambizioni. Il colpaccio porterebbe l’Alghero a 16 punti, alla pari con la sua avversaria di domenica. Il Lixius dirà se la rincorsa giallorossa ha gambe buone.