La Roma incanta e crolla, l’Inter domina Rotterdam





Il vantaggio arriva all’11’, quando Matías Soulé finalizza una splendida azione costruita da Rodrigo Mora. Sei minuti più tardi, Donyell Malen trasforma il calcio di rigore conquistato dalla Roma e porta il risultato sullo 0-2. I giallorossi sono padroni della partita, gestiscono il pallone con sicurezza e ripartono con grande efficacia. Il Manchester United appare disorientato, incapace di trovare le contromisure al gioco offensivo romanista. La Roma, in quel primo tempo, non si limita a difendere il vantaggio: dimostra di poter comandare la partita. E proprio per questo la sconfitta finale fa ancora più male. Il rigore trasformato da Bruno Fernandes al 58’, dopo una prima esecuzione parata da Vasquez ma fatta ripetere per l’ingresso anticipato in area di Cristante, riapre la gara. Rigore generoso non c’è dubbio e con un estrema fiscalità da parte del direttore di gara nella ripetizione del penalty. Da quel momento, la Roma perde progressivamente lucidità. La squadra di Gasperini non riesce più a mantenere le distanze tra i reparti, soffre sulle palle inattive e fatica a trovare soluzioni per alleggerire la pressione avversaria. Il doppio palo di Mbeumo è il primo grande campanello d’allarme, ma non basta a scuotere una squadra che sembra aver smarrito il controllo emotivo e tattico della partita.





All’83’ arriva il pareggio di Matheus Cunha, favorito da un errore difensivo, e appena tre minuti più tardi il brasiliano completa la rimonta con una conclusione potentissima. È qui che emerge il vero limite della Roma: la capacità di produrre un calcio di alto livello non è ancora accompagnata dalla maturità necessaria per gestire i momenti difficili. Quando l’avversario cambia ritmo, la squadra si disunisce, perde sicurezza e finisce per subire gli eventi. Se la Roma lascia l’Inghilterra con tanti rimpianti, l’Inter torna da Rotterdam con una certezza in più. La squadra di Cristian Chivu supera il Feyenoord per 3-0, costruendo una prestazione convincente sin dai primi minuti. L’approccio è quello di una formazione consapevole delle proprie qualità, capace di controllare i momenti della gara e di colpire quando necessario. A sbloccare il risultato è Yann Bisseck all’8’, con una conclusione precisa che porta subito i nerazzurri in vantaggio. Il Feyenoord prova a reagire, ma l’Inter non concede spazi e mantiene il controllo della partita. Al 34’ arriva il raddoppio di Francesco Pio Esposito, bravo a sfruttare una situazione in area e a trovare la rete di testa. Un gol importante per il giovane attaccante, che conferma di poter essere una risorsa preziosa anche in una competizione di altissimo livello. Nella ripresa, Piotr Zielinski chiude definitivamente i conti con una conclusione precisa dal limite dell’area. Il 3-0 finale racconta una squadra concreta, organizzata e capace di gestire il vantaggio senza perdere la propria identità. L’Inter non si limita a vincere: dimostra di saper affrontare una trasferta complicata con la mentalità di chi conosce il proprio valore. Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, il successo europeo rappresenta anche una risposta importante sul piano psicologico. La Champions League, però, non si ferma. Dopo le emozioni contrastanti di Roma e Inter, questa sera i riflettori saranno puntati sulle altre due italiane impegnate in Europa, con obiettivi e motivazioni differenti. Il Napoli sarà chiamato a una difficile trasferta al Do Dragão contro il Porto. Una partita delicata, in un momento complicato per gli azzurri, che non possono più permettersi passi falsi. La crisi impone una reazione, e il palcoscenico europeo potrebbe rappresentare l’occasione giusta per ritrovare fiducia, gioco e certezze. Servirà una prestazione di carattere, perché il Porto è avversario ostico, soprattutto davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte, il Como si prepara a vivere un’altra notte da protagonista. La trasferta contro il Lens rappresenta un banco di prova importante per una squadra che ha già dimostrato di poter sorprendere. L’obiettivo è continuare a stupire, alimentare il sogno europeo e confermare che il percorso intrapreso non è frutto del caso, ma di un progetto ambizioso e concreto.

I giallorossi giocano un primo tempo da applausi a Old Trafford, ma si smarriscono nella gestione del vantaggio e cedono 3-2 al Manchester United. I nerazzurri, invece, firmano una vittoria convincente per 3-0 contro il Feyenoord. La Champions League regala emozioni contrastanti alle italiane. Da una parte una Roma capace di mettere in difficoltà il Manchester United sul suo terreno, mostrando qualità, coraggio e un calcio brillante. Dall’altra un’Inter solida, cinica e organizzata, che espugna Rotterdam con una prestazione di grande maturità. Per circa un tempo, la Roma di Gian Piero Gasperini ha fatto vedere il meglio di sé. All’Old Trafford, contro un Manchester United in cerca di riscatto, i giallorossi hanno approcciato la partita con personalità, intensità e una qualità tecnica capace di sorprendere gli inglesi.