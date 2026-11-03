Amatori Rugby Alghero, la cadetta riparte forte: 80-12 al Capoterra

I campioni regionali in carica aprono la stagione con dodici mete. Tripletta di Marrone e debutto tra i seniores, subito con una marcatura, per Alessandro Pinna.

Alghero, 3 novembre 2026 – La squadra cadetta dell’Amatori Rugby Alghero comincia il nuovo campionato con una vittoria netta. Domenica 1 novembre, sul campo di Maria Pia, la formazione guidata da Spirito e Cipriani ha superato il Capoterra per 80-12 nella propria gara d’esordio in Serie C.

Dopo aver conquistato il campionato regionale nella scorsa stagione, l’Amatori riparte con dodici mete, dieci delle quali trasformate, contro le due degli ospiti, accompagnate da una trasformazione. Marrone firma tre marcature, mentre A. Daga ne mette a segno due. Tra i protagonisti anche Alessandro Pinna, che festeggia con una meta il suo esordio tra i seniores.

Il successo nasce da una squadra nella quale convivono generazioni diverse: domenica sono scesi in campo quattro giocatori con più di 44 anni e nove nati tra il 2006 e il 2008. Un incontro tra esperienza e qualità dei giovani che l’allenatore indica come uno dei punti di forza del gruppo.

Nell’analisi della prestazione, Marco Spirito sottolinea soprattutto l’ordine e la disciplina con cui l’Amatori ha affrontato la partita, insieme al buon rendimento della mischia e della rimessa laterale: «Capoterra non è venuto per fare la vittima sacrificale, ha portato diversi elementi che giocano stabilmente in serie B. Nonostante i pochi allenamenti sulle gambe, abbiamo gestito bene la partita, con ordine e disciplina. Bene rimessa laterale e mischia, in gioco aperto abbiamo giovani con doti atletiche importanti. Segnalo l'esordio tra i seniores del giovane Alessandro Pinna, ragazzo con ottime prospettive. La nostra forza è il mix di esperienza e gioventù, che si completano: oggi in campo 4 veteranissimi over 44 e ben 9 classe 2006-2008.

Ora pensiamo ad allenarci per i prossimi impegni, obiettivo replicare sul campo il campionato scorso, cercando di risolvere i problemi burocratici che hanno impedito la strameritata promozione dello scorso anno.»

TABELLINO

Formazione:

Pinna (41 Rizzo); Andreetto, Deligios, Cipriani, Daga A (50 Ibba); Anversa, Salis (55 Brunzu); Marrone, Salandini, Rapisarda; Langellotto (50 Pirisi), Ilie (55 Ferreri), Daga T (45 Cocco), Spirito (55 Peana), Murineddu. All. Spirito-Cipriani.

Risultato 80-12 (12 mete di cui 10 trasformate a 2 mete di cui 1 trasformata)

Mete: Spirito, Pinna, Daga A 2, Marrone 3, Andreetto, Deligios, Rizzo, Cocco, Brunzu.