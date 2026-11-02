Monastir 1983, giornata amara: l’UniPomezia vince 4-2.

I biancoblù passano in vantaggio con Aloia, ma i padroni di casa ribaltano il risultato. Decisivo Osorio, autore di una tripletta.
Monastir, 1° novembre 2026 – Il Monastir 1983 esce sconfitto dal campo dell’UniPomezia 1938: finisce 4-2. Il gol di Aloia, che al 16’ aveva portato avanti i biancoblù, non basta a evitare la rimonta dei padroni di casa, trascinati dalla tripletta di Osorio.
La partita, iniziata alle 17 anziché alle 15 per un ritardo aereo, si accende subito. Al 5’ Cocco para in due tempi una punizione di Osorio. Al 16’ Leone salta Castelli e mette il pallone sul secondo palo: Aloia non sbaglia e firma lo 0-1.
L’UniPomezia reagisce. Al 24’ Osorio trova la rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Tre minuti dopo Leone sfiora il raddoppio per il Monastir, poi, al 28’, Castelli ribadisce in rete una respinta di Cocco e riporta il risultato in parità. I padroni di casa insistono e al 41’ conquistano un rigore: Osorio dal dischetto firma il 2-1.
Nella ripresa l’UniPomezia cerca subito di allungare. Al 50’ un cross di Castelli attraversa l’area senza trovare la deviazione di un compagno. Al 58’ Porru commette fallo in area su Conti L.: l’arbitro indica il dischetto ed espelle il difensore del Monastir, già ammonito. Osorio trasforma ancora e porta il risultato sul 3-1.
Con un uomo in meno, i sardi faticano a reagire. Al 68’ un errore in uscita di Cocco permette a Conti L. di servire Osorio, che da pochi passi firma la tripletta e il 4-1. Il Monastir prova a riaprire la gara: all’87’ Rossi manda alto una punizione, ma un minuto dopo segna di testa su cross di Leone. Nel recupero Mameli calcia dalla distanza senza trovare la porta.
Una serata da archiviare per la squadra di mister Angheleddu, attesa ora da un impegno difficile: domenica 8 novembre, al Comunale di Monastir, arriverà la capolista Sarnese.
Il tabellino
UniPomezia 1938 – Monastir 1983 4-2
Marcatori: 16’ Aloia (M), 28’ Castelli (U), 41’ Osorio su rigore (U), 59’ Osorio su rigore (U), 68’ Osorio (U), 88’ Rossi (M).
UniPomezia 1938 (4-3-3): Gariti; Bordi, Castelli (78’ Sunday), Gemini, Morelli; Conti L. (73’ Buonpane), Gelonese, Grassetti (82’ Giandomenico); Cantisani, Osorio (73’ Persichini), Manu Denis (66’ Amadio).
A disposizione: Zandri, De Santis, Proietti, Tondi.
Allenatore: Andrea Casciotti.
Monastir 1983 (3-5-2): Cocco; Porru, Collu (60’ Piras), Corcione; Pinna, Belli (46’ Conti M.), Loru, Ech Cheikh (46’ Mameli), Piseddu (75’ Rossi); Leone, Aloia.
A disposizione: Fusco, Fanari, Gianoli, Ragni, Masia.
Allenatore: Marcello Angheleddu.
Note: recupero 1’ pt e 5’ st. Ammoniti: Corcione (M), Piseddu (M); espulso al 58’ Porru (M).
Arbitro: Luka Meta della sezione di Vicenza.
Assistenti: Marco Mauriello della sezione di Frattamaggiore e Salvatore Forgione della sezione di Avellino.