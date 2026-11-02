TC Alghero MPFinance, playoff storici per la promozione in A1

Il 3-3 sul campo dell’AMP Pavia vale la qualificazione con una giornata d’anticipo. Lorenzo Carboni firma due punti e porta a dieci il conto delle vittorie in altrettanti incontri.

Alghero, 1° novembre 2026 – Il TC Alghero MPFinance conquista per la prima volta nella sua storia i playoff per la promozione in Serie A1. Il pareggio per 3-3 sul campo dell’AMP Pavia, nella quinta giornata del girone, assicura agli algheresi la qualificazione con un turno d’anticipo. Dopo quattro vittorie consecutive, la squadra resta imbattuta e si prepara agli spareggi che decideranno la promozione.

Ancora protagonista Lorenzo Carboni, cresciuto sui campi di Maria Pia. In singolare ha superato Riccardo Bonadio 6-4 6-4; poi, in coppia con Benjamin Lock, ha vinto il doppio contro Alessandro Valletta e Daniele Chiappini per 6-3 6-2. Per Carboni il bilancio è di dieci successi in dieci incontri: cinque in singolare e cinque in doppio.

Lock ha contribuito al risultato anche con la vittoria in singolare su Chiappini, battuto 6-1 6-1. Gli altri incontri sono andati ai padroni di casa: Giovanni Enrico Boi ha superato Gabriele Maria Noce, Luca Fasciani ha rimontato Valletta per 4-6 6-2 6-3 e, nell’altro doppio, Bonadio e Boi hanno battuto Noce e Nicolò Serra 6-1 6-2.

Per il circolo algherese, alla seconda stagione consecutiva in A2, è un traguardo inedito. La squadra chiuderà il girone domenica 8 novembre in trasferta contro il Tennis Club Genova 1893; la qualificazione ai playoff è già acquisita.

Il primo appuntamento con gli spareggi per la Serie A1 è realtà. Ora il TC Alghero può continuare a inseguire la promozione.