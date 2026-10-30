Sport Un talento blindato per il futuro: Paul Mendy e il Cagliari insieme fino al 2032

Il futuro del Cagliari ha un nome, un volto: Paul Mendy ha rinnovato il suo contratto con il club sardo fino al 30 giugno 2032. Una mossa strategica e di grande prospettiva da parte della società, che sceglie di legare a sé a lunghissimo termine uno dei profili più brillanti e futuribili dell'intera Serie A. Un attestato di stima immenso e la chiara volontà di costruire le fondamenta tecnico-sportive dei prossimi anni attorno a un talento cristallino, capace di bruciare le tappe a una velocità impressionante. La storia di Paul Mendy sembra la trama di un romanzo di calcio moderno. Nato a Rufisque, suggestiva città costiera del Senegal occidentale, il 13 gennaio 2007, l'attaccante è sbarcato in Sardegna dall’ASC Bambey nel febbraio del 2025. L'impatto con il calcio italiano avrebbe potuto rappresentare un ostacolo insormontabile per un ragazzo così giovane, catapultato in un mondo totalmente nuovo.



E invece, per Mendy, è stato l'inizio di una rampa di lancio inarrestabile. L'avventura in maglia rossoblù comincia nel settore giovanile, inizialmente con l'Under 18, dove si mette subito in mostra timbrando il cartellino per 3 volte in 8 apparizioni. È però solo il riscaldamento. La stagione successiva lo vede protagonista assoluto in Under 20, un palcoscenico in cui il classe 2007 dimostra di avere un passo e un istinto sottoporta di categoria superiore. Il 21 settembre firma la sua prima doppietta in campionato contro il Sassuolo, dando il via a una striscia di gol impressionante: tra dicembre e gennaio va a segno per quattro gare consecutive (infilando Fiorentina, Frosinone, Parma e Roma), per poi ripetersi con un'altra memorabile doppietta il 1° febbraio contro il Genoa. Numeri che non potevano passare inosservati agli occhi dello staff tecnico della prima squadra. E così, la crescita di Mendy compie il salto definitivo: il debutto in Serie A arriva a diciannovesima candelina spenta, il 20 marzo 2026, nella sfida contro il Napoli. Ma la data cerchiata in rosso sul calendario è il 27 aprile. Alla sua primissima apparizione da titolare all’ "Unipol Domus", Mendy si prende la scena in maniera clamorosa: gli bastano appena 8 minuti per realizzare una straordinaria doppietta, risultando decisivo nel pirotecnico 3-2 finale ai danni dell’Atalanta. Nel frattempo, il giovane senegalese non dimentica i compagni della Primavera. Nell'ultima, caldissima parte di stagione, continua a trascinare l'Under 20 con altri 4 gol e 2 assist.



Il capolavoro si compie nella drammatica finale play-out contro il Napoli: Mendy timbra un gol e serve due assist straordinari per il 3-0 finale, regalando al Cagliari la permanenza nel campionato Primavera 1. Un leader nato, dentro e fuori dal campo. Oggi, nella stagione in corso, Paul Mendy non è più una semplice sorpresa, ma una certezza e un punto fermo nello scacchiere offensivo di mister Fabio Pisacane. Presente in tutte e 9 le gare di campionato disputate finora, ha già lasciato il segno timbrando il cartellino nella preziosa vittoria esterna di Bergamo contro l'Atalanta (1-2) e confezionando un assist delizioso per Daniel Maldini nel pareggio per 1-1 contro la Juventus. A conferma del suo impatto anche nelle coppe, c'è pure la marcatura pesante firmata in Coppa Italia contro l'Hellas Verona. Dal punto di vista tecnico-atletico, Mendy incarna l'archetipo dell'attaccante moderno. Forza fisica straripante, atletismo di prim'ordine, ottima tecnica di base e un dinamismo fuori dal comune. È una punta centrale camaleontica: sa fare reparto da sola, lottando contro i difensori centrali avversari e fungendo da sicuro punto di riferimento per i compagni di squadra, ma possiede anche la rapidità e l'istinto per attaccare la profondità o bruciare il marcatore in progressione palla al piede. Al di là delle doti puramente calcistiche, a colpire di Paul Mendy sono le sue spiccate qualità umane, l'etica del lavoro, l'applicazione costante e la fame di miglioramento che mostra ogni giorno in allenamento. Con questo rinnovo pluriennale fino al 2032, il Cagliari si è assicurato non solo un giocatore di sicuro affidamento per il presente, ma un vero e proprio patrimonio tecnico ed economico. La Serie A ha trovato un nuovo gioiello: i rossoblù se lo godono, pronti a vederlo crescere e volare sempre più in alto.