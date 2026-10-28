Calcio, Eccellenza: al Mariotti scende il Taloro Gavoi. L'Alghero cerca il bis per restare in scia alle grandi

ALGHERO - Rinfrancata nello spirito e nella classifica dall’acuto corsaro di Villasimius, l’Alghero torna a calcare l’erba amica del “Mariotti” per misurare la propria tenuta atletica e di carattere. Sabato 31 ottobre, con fischio d’avvio fissato alle ore 15 per l’ottava giornata d’andata del campionato di Eccellenza, la brigata giallorossa di mister Giorico attende al varco il Taloro Gavoi.

Il tre a uno rifilato domenica scorsa ai sarrabesi ha finalmente rotto l’incantesimo delle trasferte, proiettando capitan Scognamillo e compagni a quota 10 punti. Adesso, però, la vecchia legge del calcio impone di dar seguito all’impresa per non perdere il treno delle prime della classe. E l'ostacolo di giornata è di quelli che non ammettono distrazioni né leziosità: dalla Barbagia scende infatti un Taloro tradizionalmente ruvido, quadrato e in piena salute, che tallona gli algheresi a una sola incollatura di distanza con i suoi 9 punti in carniere. Sarà dunque battaglia vera a centrocampo, di quelle da giocare col fiato corto e gli stinchi ben protetti.

Per chi vorrà accomodarsi sugli spalti a sostenere i colori giallorossi, la società ha già aperto la consueta prevendita dei tagliandi presso la rivendita di bombole e biciclette di Roberto Muglia, in via XX Settembre 157: l'invito ai tifosi è quello di munirsi del biglietto in anticipo per schivare le code ai botteghini a ridosso del calcio d'inizio.

Restano confermate, infine, le disposizioni di sicurezza e viabilità attorno al recinto di gioco per garantire vie di fuga sgombre e ordinate. A partire da tre ore prima del fischio d'inizio e fino al cessare delle esigenze di ordine pubblico, scatterà il divieto di fermata sul lato sinistro di via Michelangelo (lato stadio), nel tratto compreso tra via Diez e via Vittorio Emanuele. Sullo stesso segmento stradale sarà inoltre sospesa la circolazione delle auto dall'apertura dei cancelli fino al completo deflusso del pubblico. Per evitare ingorghi attorno al “Mariotti”, il club consiglia di lasciare le vetture nelle aree di sosta limitrofe a via Vittorio Emanuele - il parcheggio Don Bosco accanto al cimitero, quello di via Barraccu o l’area sterrata di via Aldo Moro - per poi percorrere a piedi gli ultimi metri verso lo stadio.