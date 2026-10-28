Extratime di Mr Simon: il Cagliari affonda all'Olimpico, i giallorossi dilagano e per i rossoblù la crisi è ufficiale

ROMA – Momento no che continua per il Cagliari e Roma che resta imbattuta in campionato. I Sardi escono sconfitti in una gara segnata da parecchie marcature, ben sei.

L'Olimpico si gela quando il penalty su intervento VAR viene trasformato con freddezza da N'Zola ma poi è solo e solamente Roma. Il mosaico di Gasperini aumenta i giri del motore e la ribalta quasi in un battito di ciglia.

Nella ripresa il minimo vantaggio dei Giallorossi non viene quasi mai scalfito dalla prima linea Rossoblù. Pisacane sfrutta lo slot dalla panca e fa venir su Daniel Maldini che la pareggia subito e dimostra di essere l'unico in rosa a timbrare il cartellino con regolarità. La lupa ulula e Moro prima e Malen dopo chiudono la gara di prepotenza regalando un'altra settimana di scorie al Cagliari.

Il Cagliari solare delle prime giornate sembra solo un lontano ricordo. Altre quattro reti subite, assoluta difficoltà a creare pericoli e gioco assente. Il mosaico di Pisacane al momento è questo, ed è proprio in queste situazioni che si incomincia a preparare la graticola calcistica.