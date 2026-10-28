Palla ovale in festa a Maria Pia: l'Alguer Rugby schiera tutte le giovanili nell'abbraccio del concentramento federale

ALGHERO – Una giornata intensa e ricca di soddisfazione, quella di domenica sul campo di Maria Pia. In occasione di un concentramento federale in calendario ad Alghero, le squadre giovanili dall’U8, 10, 12 e 14 dell’ASD Alguer Rugby hanno preso parte a questa tappa regionale che ha visto in campo anche l’Amatori Rugby Alghero, i Bulldogs Sassari e l’Olbia.

Alla mattinata dedicata alla palla ovale erano presenti anche i gruppi di rugbisti in erba che non hanno perso l’occasione di poter praticare un po' di attività e divertirsi in gruppo, accompagnati dal loro allenatore Sebastiano Sechi, dal tecnico della prima squadra Massimo Sandri e dal presidente Alessandro Pesapane. Una giornata che ha permesso alle varie squadre partecipanti di potersi confrontare in questo inizio di stagione.

«Per noi è molto importante partecipare a momenti come quello di domenica. I nostri ragazzi hanno necessità di misurarsi e confrontarsi con i loro pari età e i concentramenti sono ottime occasioni per farlo. Ringrazio i miei collaboratori che quotidianamente si impegnano in campo e fuori. Il nostro obiettivo, fin dalla nascita di questa società – afferma il presidente dell’Alguer Rugby, Pesapane – è avere un buon settore giovanile in tutte le categorie che in futuro possa essere un vivaio dal quale poter attingere per competere in campionati importanti».