Alghero Academy, doppia vittoria in trasferta: bene DR1 e DR2





L’Alghero Academy si ripete anche fuori casa: nella terza giornata del campionato di DR1 conquista una bella vittoria sul campo del San Sperate e aggiunge due punti alla classifica. Successo in trasferta anche per la DR2, impegnata ad Arzachena.

DR1 punteggio 76-84

Turno positivo per la squadra allenata da coach Matteo Mastropietro, che riesce a strappare due punti al San Sperate sul parquet cagliaritano. Una trasferta lunga, ma premiata dall’intera posta in palio.

Bertolini e compagni hanno lottato su ogni pallone e resistito al tentativo di rimonta dei padroni di casa negli ultimi due quarti. Sugli scudi Armado Sahud, autore di 34 punti. Da segnalare anche la prestazione dell’algherese Cristian Scalise, che ne ha realizzati 21, tanti quanti Cogoni per il San Sperate.

Tabellini

San Sperate: Piras, Lasio, Murgia, Manconi, Puddu 7, Tuveri 11, Cogoni 21, Pisu 13, Cogoni F., Melis 10, Demontis, Zedda.

Alghero Academy: Diakitè 7, Manunza 5, Fara 6, Scalise 21, Bertolini, Ibba, Sahud 34, Meregalli, Monte 2, Murru, Tilloca.

Parziali: 16-20, 18-29, 23-21, 19-14.

DR2 punteggio 63-85

Turno positivo anche per la DR2. I ragazzi di coach Nanni Derosa hanno bissato in trasferta il successo ottenuto sette giorni fa. La giovane squadra algherese ha tenuto in mano il gioco dal primo all’ultimo quarto, chiudendo in vantaggio tutte le frazioni.

In evidenza Julian Marras, autore di 45 punti. Con questa vittoria l’Alghero Academy resta a punteggio pieno in classifica.