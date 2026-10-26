Sport Tennis, Serie A2: il Tc Alghero batte anche il Bologna per 4-2 e vede gli spareggi promozione

ALGHERO – Quattro partite giocate e quattro vittorie. Sui campi di Maria Pia il Tennis Club Alghero MPFinance supera per 4-2 anche il Circolo Tennis Bologna, resta a punteggio pieno nel campionato nazionale di Serie A2 e allunga il passo in testa alla classifica. Quando mancano soltanto due giornate alla conclusione della fase a gironi, la squadra algherese ha accumulato un margine di cinque punti sulla seconda in graduatoria, avvicinandosi sensibilmente al traguardo dei playoff, gli spareggi che mettono in palio la promozione nella massima serie. A tirare la volata ai padroni di casa è stato ancora una volta Lorenzo Carboni. Il giovane tennista cresciuto proprio nel vivaio del circolo algherese ha aperto la giornata lasciando appena un gioco a Enrico Baldisserri, liquidato in due set con un netto 6-1, 6-0.



Un successo a cui Carboni ha poi aggiunto, a fine giornata, anche il punto decisivo conquistato in coppia con Cyril Vandermeersch nel doppio, portando così il proprio bilancio personale in questo campionato a otto vittorie su otto incontri disputati tra gare individuali e di coppia. Se il successo di Carboni è maturato rapidamente, gli altri due punti raccolti dall'Alghero nei singolari sono passati attraverso due autentiche battaglie risolte soltanto al terzo set. Fabrizio Andaloro ha avuto la meglio su Cornut-Chauvinc con il punteggio di 6-3, 0-6, 6-4, ritrovando misura e colpi nella frazione decisiva dopo aver subito il ritorno dell'avversario nella seconda. Ancora più tirata la sfida vinta da Vandermeersch contro Scomparin per 6-1, 6-7, 6-3: dominato il primo parziale, il giocatore del club catalano si è visto sfuggire il secondo set al tie-break – il gioco decisivo sul sei pari, chiuso per 9 punti a 7 dall'ospite – prima di riprendere in mano la partita e chiudere i conti nel terzo. Agli emiliani non è bastato il punto conquistato in singolare contro Nicolò Serra per rimettere in equilibrio il confronto prima dei doppi.



Nelle sfide di coppia che chiudono il programma dei sei incontri complessivi di ogni giornata, il punto della sicurezza per il 4-2 finale è arrivato proprio dal tandem composto da Carboni e Vandermeersch, che ha piegato il duo bolognese formato da Rastelli e Scomparin in due set combattuti (6-3, 7-5). Indolore, ai fini del risultato di squadra, la sconfitta rimediata nell'altro doppio dalla coppia algherese formata da Noce e Fasciani. Archiviati gli impegni casalinghi sul veloce di Maria Pia, il calendario mette ora davanti al Tennis Club Alghero due trasferte consecutive sul continente per chiudere il girone e difendere il primato: si comincia domenica 1° novembre sui campi di Pavia, per poi terminare domenica 8 novembre a Genova.