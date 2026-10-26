Alguerunners, un ottobre di corse tra Sardegna e oltre Tirreno.

Da Budapest a Matera, passando per Assemini, Sassari–Osilo, Castelsardo e Fertilia: podi, buoni piazzamenti e una prova di 142 chilometri.





Un mese con le scarpe da corsa ai piedi e il calendario fitto di gare. Gli Alguerunners archiviano ottobre 2026 con risultati in Italia e all’estero, tra prove su strada, percorsi impegnativi e appuntamenti nel territorio.





A Budapest, Gianfranco Rosso ha partecipato a una gara di 10 chilometri con circa 5.000 concorrenti: ha vinto la propria categoria e chiuso al 44° posto assoluto, cioè nella classifica generale.





Ad Assemini, sui 10 chilometri, Gianni Mura è arrivato secondo di categoria in 38 minuti e 33 secondi. Raffaele Idda ha terminato la prova in 38 minuti e 48 secondi. Alla Sassari–Osilo, gara di 14 chilometri, Francesco Priamo ha chiuso 17° assoluto in un’ora e quattro minuti, conquistando anche il secondo posto nella sua categoria.





A Castelsardo sono saliti sul podio di categoria Michela Pensè, protagonista in entrambe le giornate di gara, Daniela Monti e Andrea Fonnesu. L’appuntamento ha segnato anche il ritorno alle competizioni di Roberto Uda. Sui percorsi dei Sassi di Matera, invece, Attilio D’Anzeo si è misurato con una distanza di 142 chilometri.





La Corsa del Ricordo di Fertilia ha visto al via Alessandro Piras, Andrea Fonnesu, Salvatore e Anna Maria Ballone, Daniela Monti, Manola Mura, Giuseppe Sassu, Francesco Messina e Michele Liperi, con Gianfranco Rosso a sostenerli lungo il percorso. Anna Maria Ballone ha conquistato un posto sul podio; Daniela Monti ha replicato il risultato ottenuto a Castelsardo.



