Sport Under 16, l’Amatori Rugby Alghero cresce al primo raduno Seven di Oristano

ALGHERO – Prima uscita stagionale nel rugby a sette per l’Under 16 dell’Amatori Rugby Alghero. Domenica 18 ottobre, al Campo San Paolo di Oristano, i giovani algheresi hanno partecipato al raduno regionale insieme a Olbia, Bulldog Sassari, Capoterra, 7 Fradis Sinnai e Cagliari.



Il torneo si è sviluppato in due gironi, seguiti dalle fasi finali. Per i ragazzi è stata un’occasione per confrontarsi con i pari età e misurare il livello delle altre squadre. Dopo un avvio impegnativo, l’Under 16 ha saputo alzare il ritmo e la qualità della propria prestazione, affrontando le partite senza tirarsi indietro. Una crescita che ha soddisfatto lo staff tecnico.



L’atteggiamento mostrato, fatto di impegno e disponibilità al confronto, è la base su cui continuare a lavorare per migliorare come gruppo e crescere come squadra.