Rally Colline Metallifere, Andrea Pisano porta la Magliona Motorsport in Toscana





Il percorso si divide in due giornate. Sabato sono previsti i passaggi sulle prove speciali di San Dalmazio e Sasso Pisano; domenica gli equipaggi affronteranno tre volte ciascuna Micciano e Montecatini Val di Cecina. L’arrivo è previsto a Pomarance. Una prova speciale è un tratto di strada chiuso al traffico, nel quale il tempo viene cronometrato: è lì che si decide la classifica, mentre i collegamenti tra una prova e l’altra si svolgono su strade aperte. Per Pisano sarà anche l’occasione di misurarsi con avversari e strade nuove, in una gara che conclude il calendario IRC. Il presidente della scuderia sassarese, Omar Magliona, guarda alla trasferta come a un banco di prova per l’equipaggio e per la squadra: «Gli eventi sportivi oltre i confini regionali rappresentano un banco di prova fondamentale, sopratutto per far risaltare i risultati conquistati fino a oggi. La concorrenza oltre Tirreno è infatti generalmente più alta e gli avversari più numerosi, preparati e determinati a raggiungere il successo. L’obiettivo per Andrea, Giovanni e tutta la Magliona Motorsport non è soltanto ottenere un buon risultato, ma anche competere cercando di ottenere il massimo in ogni fase della gara».

Il pilota di Osilo sarà al via con Giovanni Mazzone su una Peugeot 208 Rally4. La gara di Pomarance, in programma il 24 e 25 ottobre, chiude la stagione dell’International Rally Cup. Dopo la Coppa Camuna disputata a luglio nel Bresciano, Andrea Pisano torna a correre oltre Tirreno. Il pilota di Osilo sarà al via dell’11° Rally delle Colline Metallifere-Pomarance, ultima prova dell’International Rally Cup 2026, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre sulle strade della Val di Cecina. La gara è organizzata da MaremmaCorse 2.0. Pisano correrà per la Magliona Motorsport con una Peugeot 208 Rally4 preparata da Vieffe Corse. Al suo fianco ci sarà il navigatore Giovanni Maria Mazzone, già compagno di equipaggio in precedenti gare fuori dall’Isola, tra cui il Rally Tirreno Messina.