Sport Cagliari, brusco risveglio a Monza: i rossoblù cadono 4-0

Dopo un avvio di stagione convincente, il Cagliari torna da Monza con una sconfitta pesante. All’U-Power Stadium finisce 4-0: Kouadio sblocca la partita al 39’, poi nella ripresa Varela segna due volte e Robinson completa il poker. La squadra di Fabio Pisacane aveva avuto alcune occasioni per passare in vantaggio, ma non è riuscita a concretizzarle. Il gol di Kouadio, arrivato poco prima dell’intervallo, ha cambiato il volto della gara. A inizio ripresa Varela ha allungato subito; Robinson ha firmato il terzo gol al 66’ e Varela ha chiuso i conti al 79’. Una serata storta, soprattutto per il modo in cui il risultato è maturato: dopo essere rimasto in partita nel primo tempo, il Cagliari non ha trovato una reazione efficace ai colpi del Monza. La sconfitta interrompe la striscia positiva dei rossoblù, che ora dovranno voltare pagina in fretta. Sabato 24 ottobre, alla Domus, arriva il Bologna. Per il Cagliari sarà l’occasione di ripartire davanti al proprio pubblico.