Continuità Inter e sorpresa Lazio.





La risposta dovrà arrivare sul campo, attraverso una maggiore continuità e una reazione immediata. La Roma batte il Genoa per 2-0 e continua la propria rincorsa, mentre il Milan supera l’Atalanta per 3-2 al termine di una gara combattuta fino alla fine. Tre punti importanti per i rossoneri, anche se qualche distrazione difensiva resta da correggere. La sorpresa arriva da Venezia, dove i padroni di casa superano il Napoli per 1-0. Un risultato che rallenta il cammino degli azzurri e conferma quanto questo campionato possa riservare risultati inattesi. Tanti gli interrogativi sul tecnico partenopeo e sulle scelte societarie. Spettacolo, invece, a Frosinone, con il 4-2 sul Sassuolo firmato anche dalla tripletta di Antonio Raimondo, tra i protagonisti assoluti del turno.





Da segnalare anche il successo del Como sulla Fiorentina e quello del Lecce sull’Udinese, entrambi importanti per dare continuità ai rispettivi percorsi. Serata da dimenticare, invece, per il Cagliari, sconfitto 4-0 dal Monza e chiamato a reagire già dalla prossima partita. Dopo sette giornate, la lotta è ancora apertissima. Inter e Lazio guidano il gruppo, la Roma resta in agguato e il Milan prova a non perdere contatto. Più indietro, Napoli e Juventus sono chiamate a ritrovare a dare un segnale forte prima che le due panchine possano ulteriormente traballare. Questa sera ci sarà la Champions, un’occasione per mettere da parte le brutte prestazioni e cercare autostima per il proseguo della stagione.

Inter e Lazio in cima alla graduatoria. Due percorsi diversi, accomunati dalla capacità di raccogliere punti e di sfruttare le occasioni. Alle loro spalle la Roma resta in agguato, mentre il Milan prova a costruire la propria rincorsa. Più indietro, invece, Napoli e Juventus sono costrette a fare i conti con una giornata che lascia interrogativi. Se il successo dell’Inter è stato il risultato della capacità di reagire, quello della Lazio è stato una dimostrazione di forza. Il 3-0 sul campo della Juventus rappresenta uno dei risultati più significativi della giornata. Una prestazione che rafforza le ambizioni della squadra e conferma quanto possa essere importante trovare equilibrio tra organizzazione, intensità e concretezza. Dall’altra parte, la Juventus si ritrova a dover analizzare una sconfitta pesante. Perdere può capitare, ma il modo in cui arriva un risultato del genere impone sempre qualche riflessione.