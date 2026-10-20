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Continuità Inter e sorpresa Lazio.

Le due capolista continuano a correre.

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  Inter e Lazio in cima alla graduatoria. Due percorsi diversi, accomunati dalla capacità di raccogliere punti e di sfruttare le occasioni. Alle loro spalle la Roma resta in agguato, mentre il Milan prova a costruire la propria rincorsa. Più indietro, invece, Napoli e Juventus sono costrette a fare i conti con una giornata che lascia interrogativi. Se il successo dell’Inter è stato il risultato della capacità di reagire, quello della Lazio è stato una dimostrazione di forza. Il 3-0 sul campo della Juventus rappresenta uno dei risultati più significativi della giornata. Una prestazione che rafforza le ambizioni della squadra e conferma quanto possa essere importante trovare equilibrio tra organizzazione, intensità e concretezza. Dall’altra parte, la Juventus si ritrova a dover analizzare una sconfitta pesante. Perdere può capitare, ma il modo in cui arriva un risultato del genere impone sempre qualche riflessione. 

  La risposta dovrà arrivare sul campo, attraverso una maggiore continuità e una reazione immediata. La Roma batte il Genoa per 2-0 e continua la propria rincorsa, mentre il Milan supera l’Atalanta per 3-2 al termine di una gara combattuta fino alla fine. Tre punti importanti per i rossoneri, anche se qualche distrazione difensiva resta da correggere. La sorpresa arriva da Venezia, dove i padroni di casa superano il Napoli per 1-0. Un risultato che rallenta il cammino degli azzurri e conferma quanto questo campionato possa riservare risultati inattesi. Tanti gli interrogativi sul tecnico partenopeo e sulle scelte societarie. Spettacolo, invece, a Frosinone, con il 4-2 sul Sassuolo firmato anche dalla tripletta di Antonio Raimondo, tra i protagonisti assoluti del turno. 

  Da segnalare anche il successo del Como sulla Fiorentina e quello del Lecce sull’Udinese, entrambi importanti per dare continuità ai rispettivi percorsi. Serata da dimenticare, invece, per il Cagliari, sconfitto 4-0 dal Monza e chiamato a reagire già dalla prossima partita. Dopo sette giornate, la lotta è ancora apertissima. Inter e Lazio guidano il gruppo, la Roma resta in agguato e il Milan prova a non perdere contatto. Più indietro, Napoli e Juventus sono chiamate a ritrovare a dare un segnale forte prima che le due panchine possano ulteriormente traballare. Questa sera ci sarà la Champions, un’occasione per mettere da parte le brutte prestazioni e cercare autostima per il proseguo della stagione.

 