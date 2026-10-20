Continuità Inter e sorpresa Lazio.

Inter e Lazio in cima alla graduatoria.
Due percorsi diversi, accomunati dalla capacità di raccogliere punti e di
sfruttare le occasioni. Alle loro spalle la Roma resta in agguato, mentre il
Milan prova a costruire la propria rincorsa. Più indietro, invece, Napoli e
Juventus sono costrette a fare i conti con una giornata che lascia
interrogativi.
Se il successo dell’Inter è stato il risultato della capacità di reagire, quello
della Lazio è stato una dimostrazione di forza. Il 3-0 sul campo della Juventus
rappresenta uno dei risultati più significativi della giornata.
Una prestazione che rafforza le ambizioni della squadra e conferma quanto
possa essere importante trovare equilibrio tra organizzazione, intensità e
concretezza.
Dall’altra parte, la Juventus si ritrova a dover analizzare una sconfitta
pesante. Perdere può capitare, ma il modo in cui arriva un risultato del genere
impone sempre qualche riflessione.
La risposta dovrà arrivare sul campo,
attraverso una maggiore continuità e una reazione immediata.
La Roma batte il Genoa per 2-0 e continua la propria rincorsa, mentre il Milan
supera l’Atalanta per 3-2 al termine di una gara combattuta fino alla fine. Tre
punti importanti per i rossoneri, anche se qualche distrazione difensiva resta
da correggere.
La sorpresa arriva da Venezia, dove i padroni di casa superano il Napoli per
1-0. Un risultato che rallenta il cammino degli azzurri e conferma quanto
questo campionato possa riservare risultati inattesi. Tanti gli interrogativi sul
tecnico partenopeo e sulle scelte societarie.
Spettacolo, invece, a Frosinone, con il 4-2 sul Sassuolo firmato anche dalla
tripletta di Antonio Raimondo, tra i protagonisti assoluti del turno.
Da segnalare anche il successo del Como sulla Fiorentina e quello del Lecce
sull’Udinese, entrambi importanti per dare continuità ai rispettivi percorsi.
Serata da dimenticare, invece, per il Cagliari, sconfitto 4-0 dal Monza e
chiamato a reagire già dalla prossima partita.
Dopo sette giornate, la lotta è ancora apertissima. Inter e Lazio guidano il
gruppo, la Roma resta in agguato e il Milan prova a non perdere contatto. Più
indietro, Napoli e Juventus sono chiamate a ritrovare a dare un segnale forte
prima che le due panchine possano ulteriormente traballare.
Questa sera ci sarà la Champions, un’occasione per mettere da parte le
brutte prestazioni e cercare autostima per il proseguo della stagione.