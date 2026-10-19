Atletica leggera, un argento e un bronzo per l'Alghero Marathon ai campionati regionali di Serramanna.





Nel getto del peso femminile Letizia Madau ha conquistato la medaglia d'argento e il titolo di vicecampionessa regionale di categoria grazie a un lancio di 8,59 metri. Nella stessa specialità, al maschile, Mattia Cambuli è salito sul terzo gradino del podio aggiudicandosi la medaglia di bronzo con la misura di 10,67 metri. Nelle gare di corsa è stato impegnato Salvatore Canu, che ha concluso le prove facendo registrare i propri nuovi primati personali sia nello sprint sui 60 metri piani sia sulla distanza dei 1000 metri.

ALGHERO – Un argento, un bronzo e due primati personali costituiscono il bilancio dell'Alghero Marathon ai Campionati regionali individuali su pista per le categorie giovanili Ragazzi e Ragazze. La manifestazione si è disputata domenica 18 ottobre nel complesso sportivo di Bia Nuraminis, a Serramanna, con la partecipazione di oltre 219 giovani atleti provenienti da tutta la Sardegna. La società algherese, accompagnata nella trasferta dai tecnici e dal presidente Giuseppe Baffo, è scesa in pista con tre portacolori.