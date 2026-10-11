Sport L'Italia di Roberto Mancini convince in "Nations League". I giovani crescono esponenzialmente

Il percorso della Nazionale italiana nella UEFA "Nations League" si arricchisce di una pagina d'autore. In un ciclo di gare fondamentali per ritrovare certezze, ritmo e identità, l'Italia guidata da Roberto Mancini ha mostrato una straordinaria capacità di reazione e crescita tattica. Dopo la prima gara e la sconfitta con un Belgio in forma smagliante, si è passati dalla caldissima trasferta di Bursa allo spettacolare palcoscenico dello "Stade de France", fino all'abbraccio del pubblico di Bologna. Gli azzurri hanno collezionato un ruolino di marcia fatto di due vittorie convincenti e prestazioni di grande spessore caratteriale. La prima tappa di questo trittico ha visto l'Italia impegnata sul campo della Turchia, un'insidia sulla carta notevole per la spinta del pubblico locale e la qualità tecnica della selezione avversaria. Tuttavia, sul terreno della "Timsah Arena" di Bursa, i ragazzi di Mancini si sono resi protagonisti di una prestazione ai limiti della perfezione. Fin dai primi minuti della sfida, l'Italia ha imposto il proprio palleggio alto, soffocando le fonti di gioco turche e sfruttando le corsie esterne con grande aggressività. Un'ispiratissima manovra corale ha permesso di sbloccare e poi mettere in cassaforte la gara già nel primo tempo, chiuso con un nettissimo triplo vantaggio. Le reti di Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e del debuttante Michael Kayode hanno mandato al riposo la squadra su un confortante 3-0. Nella ripresa, nonostante la reazione d'orgoglio dei padroni di casa e i tentativi della squadra avversaria di riaprire la contesa, ci ha pensato Pio Esposito a chiudere definitamente i conti firmando il gol del 4-1 finale. Un successo rotondo, convincente e pesante, capace di scacciare le perplessità e mostrare una Nazionale affamata, capace di dominare in trasferta con personalità. Sulle ali dell'entusiasmo per il trionfo in terra turca, la truppa di Mancini si è trasferita a Parigi per affrontare una delle potenze assolute del calcio mondiale: la Francia. In uno "Stade de France" gremito, la gara si preannunciava come il banco di prova ideale per testare la tenuta difensiva e la maturità tattica del gruppo azzurro. L'inizio è stato in salita: i padroni di casa sono passati in vantaggio grazie alla rete di Michael Olise, bravissimo a sfruttare un'amnesia difensiva per battere l'incolpevole Gigio Donnarumma. Tuttavia, l'Italia non si è disunita ed è rimasta aggrappata alla partita con organizzazione e coraggio. La risposta azzurra è arrivata puntuale sugli sviluppi di una sortita offensiva orchestrata con precisione, chiusa dall'incornata perentoria di Alessandro Bastoni che ha trafitto il portiere transalpino per l'1-1. Nel secondo tempo l'incontro è diventato un duello ad altissima intensità. Donnarumma si è reso protagonista di interventi da fuoriclasse, congelando il risultato, mentre nel finale la Francia è rimasta persino in dieci uomini per l'espulsione di Dayot Upamecano. Il fischio finale ha sancito un 1-1 prestigioso, conquistato con grinta e qualità su uno dei campi più difficili d'Europa. Dopo l'ottima parentesi parigina, il calendario ha riproposto la sfida contro la Turchia, questa volta tra le mura amiche dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Davanti al proprio pubblico, gli uomini di Mancini avevano l'obiettivo di confermare i progressi e incamerare tre punti fondamentali per la classifica del girone. La partita ha rispecchiato le attese, evidenziando la superiorità tattica dell'Italia. A sbloccare il punteggio al 26' del primo tempo è stato Gianluca Scamacca, abile a finalizzare un'azione insistita della mediana azzurra. Nella ripresa, nonostante la Turchia sia riuscita temporaneamente a riaccendere le speranze con il gol di Aral Simsir al 61', la reazione dell'Italia è stata immediata e veemente. Soltanto tre minuti più tardi, al 64', Riccardo Calafiori ha riportato avanti gli Azzurri con un inserimento perfetto, prima che il subentrato Pio Esposito siglasse l'87' la rete del definitivo 3-1, festeggiando un momento d'oro a livello personale. La vittoria di Bologna ha regalato alla Nazionale la prima affermazione casalinga del girone e la conferma del secondo posto in graduatoria. Questo tris di incontri ha mandato segnali chiarissimi sul lavoro svolto da Roberto Mancini. L'integrazione progressiva di volti nuovi e giovani talenti come Kayode, Ruggeri e i fratelli Esposito, unita all'esperienza dei senatori come Donnarumma, Bastoni e Barella, ha plasmato un'Italia poliedrica. La Nazionale sa essere arrembante e goleador quando trova campo, ma anche solida e sofferta quando il livello degli avversari sale. Con 7 punti conquistati su 12 disponibili contro avversari di primissimo ordine, l'Italia di Mancini dimostra di aver imboccato la strada giusta per recitare un ruolo da protagonista.