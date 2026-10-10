Sport Per il Cagliari la marcia di avvicinamento al confronto di domenica con la Juventus prosegue a ritmo sostenuto. Ai box Deiola e Kevin Carlos

La '’Unipol Domus" si prepara a vestire l'abito delle grandi occasioni. La marcia di avvicinamento del Cagliari verso la sfida casalinga di domenica contro la Juventus entra sempre più nel vivo, spinta dall’entusiasmo di una piazza che si gode una classifica temporaneamente da incorniciare. Il quarto posto conquistato con merito dai rossoblù non è solo un dato statistico, ma il frutto di un lavoro tattico e mentale coordinato alla perfezione da mister Fabio Pisacane. Tuttavia, per il "big match" contro i bianconeri, la strada si preannuncia con qualche incognita a causa di un’infermeria che continua a condizionare le scelte dello staff tecnico. I problemi principali riguardano due pedine comunque non di secondaria importanza nello scacchiere rossoblù: Alessandro Deiola e Kevin Carlos. Entrambi continuano a svolgere un lavoro personalizzato e non saranno della partita. L’assenza del capitano pesa enormemente sulla mediana, dove la sua grinta e la sua capacità di inserimento rappresentano da sempre un punto di riferimento per compagni e tifosi. Davanti, la rinuncia all'impatto fisico e al fiuto del gol di Kevin Carlos priva Pisacane di un'alternativa tattica cruciale per scardinare la difesa juventina. Nonostante le defezioni, il clima al "CRAI Sport Center" resta alto. La seduta odierna ha confermato la gran voglia del gruppo di giocarsela a viso aperto. La giornata di allenamento del giovedì è iniziata con il consueto lavoro di attivazione in palestra, per poi spostarsi sul terreno di gioco dove il pallone è stato il vero protagonista: Pisacane ha fatto svolgere ai suoi ragazzi una serie intensiva di giochi di posizione e gare a tema, pensate appositamente per velocizzare il "giro palla" e mantenere alta la concentrazione nelle transizioni negative. Dall'infermeria e dai rientri internazionali arrivano comunque diverse note liete che permettono al tecnico di respirare. La notizia migliore della giornata riguarda la piena disponibilità di Daniel Maldini e Alessandro Romano, che si sono allenati regolarmente con il resto della squadra per l'intera sessione. La fantasia e le qualità tecniche di Maldini saranno fondamentali tra le linee per creare scompiglio nella retroguardia avversaria. A completare il gruppo ci ha pensato Juan Rodríguez: il difensore è rientrato in Sardegna dopo la faticosa tournée asiatica con la selezione uruguaiana ed è subito tornato a disposizione, portando carica ed esperienza internazionale. Gestione delle forze diversa, invece, per gli altri nazionali. Adam Obert ha svolto un lavoro di scarico programmato per smaltire le fatiche accumulate nelle scorse settimane con la maglia della sua Slovacchia. Monitorata con molta attenzione anche la situazione legata ad Alen Sherri: il portiere ha svolto un programma individuale in palestra a causa di un fastidio agli adduttori della coscia destra accusato durante il ritiro con la nazionale albanese. Domenica all' "Unipol Domus" serve la partita perfetta. Il Cagliari sa di affrontare una delle "grandi" del campionato, ma il fattore campo e la spinta di una classifica da sogno possono azzerare i divari sulla carta. Pisacane chiede compattezza, coraggio e massimo cinismo: elementi indispensabili per continuare a sognare in grande davanti al proprio pubblico.