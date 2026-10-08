Coppa Italia Eccellenza: l'Alghero vince 3-2 a Bonorva nell'andata dei quarti

I padroni di casa sbloccano il risultato al 13': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla viene spizzata sul primo palo verso l'area piccola, dove Sanna devia in rete. L'Alghero pareggia al 19' approfittando di un errore in disimpegno della retroguardia locale: Sagardia recupera la sfera, controlla e batte il portiere Congiunti. Nel recupero della prima frazione si concretizza il sorpasso giallorosso. Sanna recupera palla e innesca Roccuzzo, che scende sulla fascia e mette al centro per il tocco vincente di Sagardia. Prima del riposo, il portiere algherese Carta evita il pareggio con un intervento decisivo che difende il vantaggio.