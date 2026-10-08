Coppa Italia Eccellenza: l'Alghero vince 3-2 a Bonorva nell'andata dei quarti

L'Alghero supera il Bonorva per 3-2 nella gara di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Allo stadio "Chicchito Chessa", la squadra di mister Giorico si impone grazie a una tripletta dell'attaccante uruguaiano Francisco Sagardia, che sale a quota sette reti nella competizione.
I padroni di casa sbloccano il risultato al 13': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla viene spizzata sul primo palo verso l'area piccola, dove Sanna devia in rete. L'Alghero pareggia al 19' approfittando di un errore in disimpegno della retroguardia locale: Sagardia recupera la sfera, controlla e batte il portiere Congiunti. Nel recupero della prima frazione si concretizza il sorpasso giallorosso. Sanna recupera palla e innesca Roccuzzo, che scende sulla fascia e mette al centro per il tocco vincente di Sagardia. Prima del riposo, il portiere algherese Carta evita il pareggio con un intervento decisivo che difende il vantaggio.
Al 5' del secondo tempo il Bonorva riporta l'incontro in parità con Camara, che risolve una mischia depositando in rete un pallone rimasto vagante in area. La rete del definitivo 2-3 arriva al 24': uno schema su calcio di punizione tra Bombagi e Fadda libera quest'ultimo per il cross sul secondo palo, dove Sagardia colpisce di controbalzo superando Congiunti. Pochi minuti dopo l'Alghero sfiora la quarta marcatura con un tiro da trenta metri di Bombagi respinto dalla traversa.
L'accesso alle semifinali si deciderà mercoledì 21 ottobre nella gara di ritorno, in programma allo stadio "Mariotti" di Alghero. Domenica i giallorossi affronteranno la trasferta di campionato sul campo della capolista Santa Teresa.