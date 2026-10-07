Abbasanta, a Tanca Regia il Campionato del Cavallo Sardo di salto ostacoli

Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre gli impianti Asvi di Tanca Regia, ad Abbasanta, ospitano il Campionato del Cavallo Sardo di salto ostacoli. Il concorso A3*, inserito nel programma del "Tanca Regia Autumn Tour", vede in gara 230 binomi.

La competizione è riservata agli esemplari nati e allevati nell'Isola, iscritti ai registri genealogici Masaf per le razze orientale, anglo-araba e sella italiano. Il montepremi complessivo ammonta a 51mila euro, ripartito in quattro sezioni di età (4, 5, 6 e dai 7 anni in su). Il 20% della quota economica assegnata dalla classifica finale di ciascuna categoria sarà destinato direttamente agli allevatori.

Il programma sportivo si apre venerdì alle 8.30 con i percorsi addestrativi. Nella prima giornata le gare tecnicamente più rilevanti sono la C140 a fasi consecutive e la C130 a tempo. Il tabellone del sabato ruota attorno al Piccolo Gran Premio (C135 mista) e alla C130 a tempo, mentre domenica le sfide si concentrano sulla C135 a difficoltà progressive e sul Gran Premio a due manche C145.

Il concorso è organizzato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (Asvi). L'organigramma tecnico è composto dallo show director Gianleonardo Murruzzu, dal direttore di campo Furio Tocco e dalla presidente di giuria Santina Zoagli. L'albo d'oro riparte dai risultati della passata edizione, vinta da Lorenzo Correddu in sella a Ultos davanti al fratello Francesco Correddu, con Andrea Guspini in evidenza grazie a una doppietta nella classe riservata ai cavalli di cinque anni.