Calcio, Coppa Italia: l'Alghero affronta il Bonorva nell'andata dei quarti

Mercoledì 7 ottobre, alle 18, l'Alghero scende in campo allo stadio "Chicchito Chessa" contro il Bonorva per la gara di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza.
La formazione guidata da mister Giorico affronta l'impegno infrasettimanale per ripartire dopo la sconfitta interna per 1-2 subita domenica contro l'Iglesias. Le due squadre si ritrovano da avversarie a due settimane di distanza dalla seconda giornata di campionato: in quell'occasione l'Alghero superò il Bonorva per 5-2 al Mariotti, davanti a quasi duemila spettatori.
Il passaggio del turno si decide sulla distanza dei 180 minuti. La partita di ritorno, decisiva per l'accesso alle semifinali del torneo, è in programma mercoledì 21 ottobre ad Alghero.