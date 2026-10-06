Calcio, prima sconfitta per l'Alghero: l'Iglesias vince 2-1 al Mariotti

L'Alghero registra la prima sconfitta stagionale nella quarta giornata del campionato di Eccellenza. Allo stadio Mariotti, la formazione giallorossa allenata da Mauro Giorico cede per 1-2 contro l'Iglesias, guidata in panchina da Daniele Porcu.
Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Gli ospiti si rendono pericolosi in avvio con Maitini e al 27' con un'incursione di Beugre, fermato in uscita dal portiere algherese Carta, decisivo anche allo scadere della frazione su un'altra conclusione angolata di Maitini per salvare il risultato. L'Alghero risponde con i tentativi di Roccuzzo dalla distanza e di Zirolia, murato dalla difesa.
Nella ripresa le reti che decidono l'incontro. L'Iglesias sblocca la partita al 13': Arzu crossa da sinistra verso il secondo palo per Capellino, che controlla e supera Carta per lo 0-1. L'Alghero trova il pareggio all'24': sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Bombagi, Fadda colpisce di testa e firma l'1-1.
Al 30' l'episodio che definisce il risultato. Un errore difensivo dell'Alghero lascia spazio a Capellino, che supera il portiere in pallonetto siglando l'1-2. Nei minuti finali i padroni di casa cercano la rete del pari con Bombagi, senza trovare lo specchio della porta, mentre Carta evita il terzo gol ospite opponendosi ancora a Maitini.
Mercoledì l'Alghero tornerà in campo a Bonorva per la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia.