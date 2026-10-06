L’Italia batte ancora la Turchia: 3-1 a Bologna e secondo posto nel girone





L’Italia vince senza abbagliare, ma trova la risposta quando la partita rischia di complicarsi. Al Dall’Ara, davanti a circa trentamila spettatori, batte la Turchia 3-1 con Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Il successo porta gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League: sette punti in quattro partite, alle spalle della Francia e davanti al Belgio.

Scamacca apre il conto al 26’. Il suo destro al volo dà forza a un primo tempo nel quale la Nazionale di Roberto Mancini non riesce a imporsi con continuità. Il centravanti ritrova così un gol che in azzurro gli mancava dall’ottobre 2023.

Nella ripresa la Turchia pareggia con Simsir. È il momento in cui servono nervi saldi, e l’Italia reagisce: Calafiori stacca di testa sulla punizione di Barella e restituisce il vantaggio agli azzurri. All’87’ Pio Esposito interviene sotto porta e firma il terzo gol, mettendo al sicuro il risultato.

Il giovane attaccante continua a segnare: sono sette reti in tredici presenze con la Nazionale maggiore. Un contributo che pesa nel recupero dell’Italia dopo il brutto esordio contro il Belgio.

Per Mancini arriva un’altra vittoria utile a consolidare il lavoro. Restano passaggi da migliorare, ma dopo la sconfitta iniziale la squadra ha raccolto due successi contro i turchi e un pareggio con la Francia.

La corsa ai quarti di Nations League rimane aperta. Il 3-1 garantisce intanto all’Italia un posto fra le teste di serie al sorteggio delle qualificazioni europee. A novembre arriveranno le ultime due prove del girone, contro Francia e Belgio: saranno quelle a misurare quanto è cresciuta questa Nazionale.