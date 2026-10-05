Sport TC Alghero MPFinance, partenza col piede giusto: 4-2 a Bologna.

ALGHERO – La Serie A2 del TC Alghero MPFinance comincia lontano da casa e nel modo migliore. Sul campo del CT Bologna la formazione algherese si impone per 4-2, costruendo il successo nei singolari e mettendolo al sicuro con il doppio. Una vittoria che vale i primi punti della stagione e accompagna nel migliore dei modi il ritorno di Lorenzo Carboni con la maglia del circolo nel quale è cresciuto. Il ventenne algherese non ha scelto una domenica tranquilla per rientrare. Contro Pietro Romeo Scomparin ha dovuto prima incassare un 6-1, poi cambiare completamente il corso dell'incontro: 6-2 nel secondo set e 6-3 nel terzo, completando una rimonta che ha consegnato al TC Alghero uno dei tre punti arrivati dai singolari. Gli altri portano le firme di Gabriele Maria Noce e Michele Fois.



Quest'ultimo ha superato Francesco Rastelli con un convincente 6-3 6-4, contribuendo a mettere la squadra algherese nella posizione migliore prima dei doppi. Ed è proprio lì che Carboni è tornato in campo. In coppia con Ariel Behar, specialista uruguaiano del doppio, ha superato Enrico Baldisserri e Francesco Rastelli con un netto 6-0 6-3. È stato il punto che ha chiuso i conti: 4-2 per Alghero e due vittorie in altrettanti incontri per Carboni nel giorno del suo ritorno in squadra. Non è stata, dunque, soltanto una buona partenza in classifica. Per il TC Alghero MPFinance è anche la conferma che la rosa costruita per la seconda stagione consecutiva in A2 può contare tanto sull'esperienza internazionale quanto sui giocatori cresciuti a Maria Pia.



Una combinazione che a Bologna ha prodotto subito risultati. Il tempo di godersi l'esordio, però, sarà breve. Domenica 11 ottobre, dalle ore 9, il campionato arriva ad Alghero, con la prima giornata casalinga contro AMP Pavia. Sui campi di Maria Pia il circolo attende una grande risposta del pubblico e punta al tutto esaurito. Dopo il 4-2 di Bologna, insomma, la nuova stagione è cominciata con il segno che il TC Alghero sperava di tracciare. Adesso tocca a Maria Pia.