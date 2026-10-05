Monastir, cinquina nel derby: il Budoni battuto 5-1

Il Monastir si prende il derby e torna da Budoni con una vittoria larga: 5-1, al termine di una partita indirizzata già nel primo tempo. La squadra di Marcello Angheleddu ha colpito con continuità e ha saputo trasformare le occasioni in gol; per i padroni di casa, la rimonta è diventata ancora più difficile dopo l’espulsione di Gomez.

Il vantaggio arriva al 29’ con Aloia, che porta avanti i biancoblù dopo un palo colpito da Pinna. Poco dopo, Pinna raddoppia direttamente su punizione. Nel recupero della prima frazione Aloia firma la doppietta e manda il Monastir all’intervallo sul 3-0.

La ripresa comincia sulla stessa strada: al 55’ Loru segna il quarto gol. Il Budoni resta in dieci per l’espulsione di Gomez e fatica a riaprire la partita. Al 74’ Corcione, ancora su punizione, porta il risultato sul 5-0. Ragatzu trova la rete dei padroni di casa nel finale, quando i tre punti sono ormai saldamente nelle mani degli ospiti.

Per il Monastir è una vittoria importante nel secondo derby sardo del campionato: un risultato che dà continuità al percorso della squadra e alimenta la rincorsa in classifica.