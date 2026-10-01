Rally Italia Sardegna 2026 prende il via ad Alghero

Alghero ospita da oggi, 1° ottobre 2026, la partenza del Rally Italia Sardegna 2026. La manifestazione vede la partecipazione della presidente della Regione, Alessandra Todde, impegnata negli appuntamenti istituzionali legati alla sostenibilità ambientale e ai grandi eventi sportivi.

La presidente è intervenuta al convegno internazionale FIA Sustainable Innovation Series, ospitato nel Rally Park al porto di Alghero. “Noi vogliamo che i grandi eventi internazionali continuino a scegliere la Sardegna – dichiara la presidente - E vogliamo avere un ruolo nelle condizioni con cui questi eventi crescono, cambiano e costruiscono il proprio futuro. Il Rally Italia Sardegna rappresenta perfettamente questa ambizione. Cambia il clima e cambiano le condizioni nelle quali si organizzano le competizioni – evidenzia Todde - La perdita di biodiversità impone nuove responsabilità. Innovazione e tecnologia ci consentono di progettare meglio e di misurare gli effetti delle nostre decisioni. Per questo dobbiamo porci una domanda ulteriore, quale modello di grande evento vogliamo costruire in Sardegna nei prossimi anni? La sostenibilità di manifestazioni di questa portata riguarda anche la sua capacità di durare nel tempo”.

Nel pomeriggio, il programma è proseguito a Ittiri con la partecipazione all'iniziativa “Ogni pilota un albero”, focalizzata sulla piantumazione di un esemplare arboreo all'ingresso dell'impianto sportivo. Todde ha successivamente seguito la prima tappa della giornata inaugurale fino all’arrivo delle vetture al Service Park di Alghero per le premiazioni. “Oggi è partita da Alghero l’ultima tappa del Campionato mondiale – commenta la Presidente - Per la prima volta il titolo WRC si assegnerà in Sardegna. È un risultato importante per una manifestazione che in ventitré edizioni è entrata nella storia sportiva della nostra isola e ha costruito qui una parte importante della propria identità”.