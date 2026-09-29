Pallavolo ad Alghero, la Sottorete torna in palestra e apre ai ragazzi dai 13 anni

Dopo la ventiduesima edizione del SummerBeach Village, riparte l’attività della polisportiva. Il gruppo unisce giocatori esperti e giovani, forte del secondo posto nell’ultimo campionato di Prima Divisione.

ALGHERO - Si chiudono i tre mesi del SummerBeach Village, si torna in palestra. Per l’ASD Polisportiva Sottorete il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale significa riprendere gli allenamenti e fare spazio a nuovi compagni di squadra: l’invito è rivolto ai ragazzi dai 13 anni in su che vogliono avvicinarsi alla pallavolo, anche senza averla mai praticata.

La squadra riparte dal secondo posto ottenuto nello scorso campionato provinciale di Prima Divisione maschile e da un gruppo nel quale convivono esperienza e gioventù. È su questo incontro che la società vuole continuare a lavorare: dare ai più giovani il tempo di imparare, affiancandoli a chi conosce già il campo, e costruire insieme la prossima stagione. Per cominciare servono curiosità, voglia di allenarsi e disponibilità a stare in gruppo.

Il ritorno in palestra prosegue un’attività che ad Alghero attraversa le stagioni. Il SummerBeach Village, arrivato quest’anno alla ventiduesima edizione, ha animato il Lido San Giovanni con tre mesi di tornei, sport e occasioni d’incontro. La pallavolo ha avuto uno spazio importante anche sulla sabbia, con gli appuntamenti di beach volley che hanno portato in città atleti sardi e provenienti da altre regioni d’Italia. Un impegno che prosegue durante l’anno negli allenamenti, seguendo i progressi dei ragazzi e dando continuità alla loro passione.

È nel lavoro quotidiano che trovano posto anche i valori ai quali l’associazione tiene. Arrivare puntuali, ascoltare un compagno, rispettare l’avversario, riprovare un gesto che ancora non riesce: la vita di squadra passa da queste abitudini. Nella pallavolo ogni azione richiede di affidarsi agli altri e di fare la propria parte. Per un ragazzo che comincia, imparare a giocare significa anche trovare il proprio posto nel gruppo, con la possibilità di sbagliare e migliorare.

La Polisportiva Sottorete invita quindi i ragazzi interessati e le loro famiglie a contattare la società per conoscere l’attività e le modalità di partecipazione agli allenamenti.

Informazioni e iscrizioni su WhatsApp: Stefano, 370 1000 590.

ASD Polisportiva Sottorete - Alghero