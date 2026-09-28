Sennori, Tempio e Alghero pareggiano 3-3 nella terza giornata di Eccellenza

L'Alghero pareggia 3-3 contro il Tempio sul campo neutro "Basilio Canu" di Sennori, nell'incontro valido per la terza giornata del campionato di Eccellenza 2026/27. La formazione guidata da Mauro Giorico subisce la rimonta avversaria dopo aver raggiunto un doppio vantaggio nel corso del secondo tempo.

I giallorossi sbloccano il risultato al 5' con Zirolia, che segna su ribattuta in seguito a una conclusione di Virdis respinta dal portiere Letica. Al 18' il Tempio pareggia con Moreo, servito da un passaggio filtrante per vie centrali. Dopo due tentativi non concretizzati da Mula, l'Alghero si riporta in vantaggio al 47' con una rete di Baraye.

Nella ripresa, al 7', lo stesso Baraye firma l'1-3 siglando la sua doppietta personale. L'Alghero costruisce ulteriori occasioni con Virdis e Fadda, ma al 18' il Tempio accorcia le distanze con un tiro dalla trequarti di Lammardo. Al 26' un pallone perso in disimpegno dai giallorossi innesca la ripartenza gallurese: il portiere Mannoni interviene in ritardo sull'attaccante e causa il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Marras, che al 27' trasforma per il definitivo 3-3. L'Alghero chiude la gara in dieci uomini per l'espulsione di Puttolu, sanzionato con una doppia ammonizione. Sabato 3 ottobre è in programma il turno casalingo contro l'Iglesias.

IL TABELLINO

TEMPIO - ALGHERO 3-3

TEMPIO: Letica, Manzatto, Nativi (37’ st Di Liberto), Ndao, Chiti, Freri, Dosso, Carboni, Moreo, Lammardo, Marras (49’ st Putzu). A disposizione: Peru, Rainelli, Mureddu. Allenatore: Massimiliano Paba.

ALGHERO: Mannoni, A. Pinna, Sanna, Baraye, Mula (1’ st Fadda), P.Pinna, Bombagi, Roccuzzo, Zirolia, Virdis, Puttolu. A disposizione: Carta, Nieddu, Daga, Ferro, Gallo, Perino, Chessa, Cossu. Allenatore: Mauro Giorico.

RETI: 5’ pt Zirolia, 18’ pt Moreo, 47’ pt Baraye; 7’ st Baraye, 18’ st Lammardo, 27’ st Marras (rig.).

ARBITRO: Andrea Truocchio (Sassari).

NOTE: espulso Puttolu (A) per doppia ammonizione; ammoniti Freri, Lammardo, Marras, Moreo (T), Bombagi, Zirolia, A. Pinna, Fadda, Mannoni (A).