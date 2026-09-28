Alghero, Sardinia Open di tennis in carrozzina: Bartram, Chasteau e Lazarte vincono il torneo

Ben Bartram, Ksenia Chasteau e Gonzalo Enrique Lazarte si sono aggiudicati la ventiseiesima edizione del Sardinia Open International Wheelchair Tennis. Il torneo internazionale di categoria Itf 1, organizzato dall'Asdc Sardinia Open con la sponsorizzazione di èAmbiente e il patrocinio della Regione Sardegna e della Fondazione Alghero, si è concluso sui campi del Tc Alghero.
Nel singolare maschile il tennista britannico Ben Bartram, numero quattro del tabellone, ha superato per 6-4, 6-1 la testa di serie numero uno, lo statunitense Casey Ratzlaff. Il trofeo è stato consegnato al vincitore dall'assessore comunale Enrico Daga.
Nel singolare femminile il titolo è andato alla francese Ksenia Chasteau, alla sua prima affermazione nella competizione algherese. L'incontro di finale non è stato disputato a causa del ritiro della giapponese Yui Kamiji, numero uno del mondo, fermata da una sindrome influenzale.
Nella categoria Quad l'argentino Gonzalo Enrique Lazarte, primo favorito del seeding, ha sconfitto l'australiano Benjamin Wenzel, testa di serie numero due, con il punteggio di 6-4, 6-0. Dopo uno svantaggio iniziale di 0-3, Lazarte ha vinto dodici dei successivi tredici giochi. Per Wenzel si tratta della seconda sconfitta consecutiva nell'atto conclusivo del torneo.
IL TABELLINO DELLE FINALI
Singolare maschile: Ben Bartram (Gbr) b. Casey Ratzlaff (Usa) 6-4, 6-1.
Singolare femminile: Ksenia Chasteau (Fra) b. Yui Kamiji (Jpn) w.o.
Singolare Quad: Gonzalo Enrique Lazarte (Arg) b. Benjamin Wenzel (Aus) 6-4, 6-0.