Coppa della Divisione, l’Elmas passa a Monastir: 5-1 e qualificazione





Nella ripresa Costa ha colpito due volte: prima al 2’, poi al 9’, portando il risultato sul 4-1. Il Monastir ha cercato di riaprire la gara con Bringas, Nurchi, Mereu e Marongiu, senza trovare la rete. Al 14’ Boi ha segnato il quinto gol dell’Elmas, chiudendo il conto. Nel resoconto della partita, il Monastir segnala due pali e due traverse, oltre ad alcune decisioni arbitrali giudicate dubbie dalla società. Episodi che hanno accompagnato una serata storta, ma il tabellino racconta soprattutto la concretezza dell’Elmas, capace di trasformare le occasioni e di allargare il margine dopo l’intervallo. Finisce così il cammino in Coppa della Divisione per la squadra allenata da Simone Perra. L’Elmas prosegue nella competizione; il Monastir esce dopo un ritorno in cui, una volta passata in svantaggio, non è riuscito a tenere il passo degli avversari.

Dopo lo 0-0 dell’andata, il Monastir 1983 saluta la competizione. Nurchi firma il momentaneo pareggio, poi l’Elmas allunga. L’andata aveva lasciato tutto in sospeso. Il ritorno, giocato sabato alla Palestra Pallone, ha sciolto il confronto in favore dell’Elmas: 5-1 sul Monastir 1983 e passaggio del turno per la squadra ospite. L’Elmas è andato avanti al 5’ con Tola. Poco dopo Nurchi ha riportato il Monastir in parità, trasformando un tiro libero assegnato per un fallo fuori area su Sirigu. La partita è rimasta viva fino agli ultimi secondi del primo tempo, quando Ennas ha segnato il 2-1 sugli sviluppi di un corner battuto da Costa.