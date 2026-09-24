Sport Stadio del Cagliari, il progetto è validato: via libera al bando internazionale e la grande sfida di Euro 2032

Il percorso per la realizzazione della nuova casa del Cagliari Calcio compie un passo fondamentale e decisivo, proiettando la società rossoblù e l'intero capoluogo sardo in una nuova dimensione urbanistica e sportiva. Dopo un meticoloso lavoro di analisi e revisione tecnica, culminato con il superamento di circa seicento osservazioni mosse dai verificatori ai progettisti, il progetto è stato ufficialmente validato. La macchina amministrativa è ormai lanciata a pieno regime: l'attesa è ora tutta concentrata sui prossimi giorni, con la pubblicazione imminente del bando di gara internazionale prevista entro la settimana. Si apre così una fase cruciale e di assoluta trasparenza per l'opera. Le aziende e i colossi delle costruzioni interessati avranno a disposizione una finestra temporale ben definita, stabilita direttamente all'interno del bando, per presentare la propria candidatura formale e le relative offerte tecniche ed economiche. Successivamente, sarà compito di una commissione tecnica appositamente preposta esaminare le proposte ricevute e individuare l'impresa, o l'associazione temporanea di imprese, che si aggiudicherà la realizzazione dell'importante appalto. Una procedura competitiva e aperta, all'insegna del mercato, in cui va ricordato che non esiste più alcuna forma di "diritto di prelazione". Nel frattempo, la partita si gioca anche sul piano istituzionale e politico.



Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente del CONI, Giovanni Malagó, per accendere i riflettori sulla centralità del nuovo impianto. Nella missiva, il primo cittadino ha illustrato l'opera non soltanto come una struttura sportiva all'avanguardia candidata a ospitare le prestigiose sfide degli Europei di calcio del 2032, ma come il tassello centrale di un più ampio e profondo intervento di rigenerazione urbana e territoriale destinato a cambiare il volto di Cagliari. A impreziosire la visione strategica del Comune si aggiunge una proposta di grande fascino e respiro internazionale: candidare lo storico Anfiteatro Romano di Cagliari come palcoscenico d'eccezione per l'evento inaugurale di Euro 2032 e come suggestiva sede per il sorteggio dei gironi della competizione continentale. Un'idea ambiziosa che si regge su solide basi concrete, dato che proprio l'Anfiteatro sarà interessato a partire dal prossimo anno da un imponente e atteso intervento di riqualificazione strutturale. Lo stadio prende forma, la città si rinnova e la Sardegna guarda ai grandi palcoscenici del futuro con rinnovato entusiasmo.