Alghero, Marianna Lauro e Yusshazwan Yusoff vincono l'Alghero Open. Sardinia Open alle semifinali

Sui campi del Tc Alghero si è concluso l'Alghero Open Futures 2026 International Wheelchair Tennis Federation, torneo W50 di tennis in carrozzina organizzato dall'Asdc Smile&Friends con la sponsorizzazione di èAmbiente e il patrocinio della Regione Sardegna e della Fondazione Alghero. Nel singolare femminile la vittoria è andata alla ploaghese Marianna Lauro, che ha superato la danese Louise Charlotte Willerslev-Olsen con il punteggio di 7-5, 6-2. Il tabellone maschile si è chiuso con un derby malese: la testa di serie numero uno Mohamad Yusshazwan Yusoff ha battuto il numero due Abu Samah Borhan per 6-3, 2-6, 6-2.

Negli stessi impianti prosegue la ventiseiesima edizione del Sardinia Open International Wheelchair Tennis (categoria Itf 1), la cui conclusione è prevista per sabato. I tabelloni principali sono allineati alle semifinali. Nel singolare maschile lo statunitense Casey Ratzlaff, numero uno del seeding, ha sconfitto l'israeliano Adam Berdichevsky (6-3, 6-2) e affronterà un altro tennista israeliano, il numero tre Sergei Lysov, vittorioso sul britannico Dahnon Ward (6-4, 6-1). Il britannico Ben Bartram, quarta forza del torneo, ha superato il francese Olivier Langlois (6-1, 6-0) e sfiderà il cileno Alexander Cataldo, che ha eliminato il brasiliano Daniel Rodriguez (6-3, 6-7, 6-1).

Nel tabellone femminile la giapponese Yui Kamiji, numero uno al mondo, ha esordito battendo la cinese Luoyao Guo (6-3, 6-2). Esce dal torneo la seconda testa di serie, l'olandese Lizzy De Greef, superata dalla francese Ksenia Chasteau per 7-6, 6-3. Accedono alle semifinali anche la cinese Zhenzhen Zhu (6-3, 6-2 alla giapponese Saki Takamuro) e la britannica Cornelia Oosthuizen (6-3, 6-2 alla cilena Macarena Cabrillana).

Nella categoria Quad avanzano le prime quattro teste di serie. L'argentino Gonzalo Enrique Lazarte, vittorioso per 6-1, 6-1 sull'austriaco Roman Zechmeister, giocherà contro il cileno Francisco Cayulef, che ha superato 6-2, 6-0 il francese Justin Michel. L'australiano Benjamin Wenzel, dopo aver eliminato lo spagnolo Roberto Romo Martin senza concedere game (6-0, 6-0), affronterà l'altro cileno Diego Perez, che ha estromesso l'unico azzurro in gara Hegor Di Gioia con il punteggio di 6-1, 6-0.