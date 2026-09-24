Capoliveri, il Campionato Italiano Rally Auto Storiche fa tappa all'Elba

Da giovedì 24 a sabato 26 settembre l'Isola d'Elba ospita il settimo e penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2026. L'edizione numero 38 del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, organizzata da Aci Livorno Sport, vedrà la partecipazione di 149 iscritti tra rally e regolarità. La gara toscana, inserita nel calendario Fia, assegnerà punti anche per il Campionato Italiano Rally di Regolarità Auto Storiche. Il tracciato si sviluppa su 10 prove speciali per un totale di 140,080 chilometri cronometrati.

Nel primo Raggruppamento la classifica è guidata da Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi su Porsche 911 S, già campioni italiani. Nel gruppo si inseriscono Antonio Parisi, Letterio Oliva e Carlo Fiorito. Nel secondo Raggruppamento la sfida coinvolge Giosuè Rizzuto e Alberto Salvini, entrambi su Porsche Carrera Rs, con l'inserimento di Dalle Coste per la vittoria di categoria. Nel terzo Raggruppamento Enrico Volpato guida la graduatoria provvisoria davanti a Giovanni Modica. Nel quarto Raggruppamento dieci punti separano il capoclassifica Matteo Luise dall'inseguitore Andrea Smiderle. La sfida coinvolgerà anche Valter Pierangioli su Ford Sierra Cosworth 4x4, Tommaso Fantei e numerosi equipaggi su Bmw M3, Subaru Legacy e Lancia Delta. Confermata la presenza di Salvatore Riolo nelle auto classiche, di Francesco Bettini su Subaru Legacy, di Giovanni Galleni su Opel Ascona 400 e di Riccardo Mariotti su Ford Escort Cosworth.

La tappa elbana accoglie anche gli equipaggi in lizza per il Campionato Europeo, con una classifica dedicata. Tra gli iscritti figurano Renato Travaglia su Ford Sierra Cosworth 4x4, vincitore di quattro edizioni del rally moderno tra il 1997 e il 2000, Enrico Brazzoli su Porsche 911 in coppia con Maurizio Barone e il francese François Delecour alla guida di una Peugeot 306 Maxi.

Il Trofeo A112 Abarth conta 17 equipaggi iscritti. La classifica generale vede Marcello Morino e Massimo Barrera con un punto di vantaggio su Fabrizio Zanelli e Claudio Zanni. Seguono Lorenzo Bergamaschi, primo tra gli Under 28, Ivo Droandi, Francesco Mearini, Paolo Imperato, Giacomo Domenighini, Luigi Nocentini, Andrea Pasqualotto, Maurizio Ribaldone e l’ungherese Ivan Hamor.

Il programma si apre giovedì 24 settembre a Porto Azzurro e prevede la prima prova speciale cittadina a Capoliveri. Venerdì 25 settembre i concorrenti affronteranno i tratti cronometrati nella parte occidentale dell'isola, con riordino a Marciana Marina e rientro serale a Capoliveri. Sabato 26 settembre le prove si sposteranno sul versante orientale, con riordino a Porto Azzurro e arrivo finale a Capoliveri.

L'evento celebra il cinquantesimo anniversario del debutto rallistico della Fiat 131 Abarth, avvenuto all'Isola d'Elba nel 1976 con Maurizio Verini e Markku Alén. Giovedì a Capoliveri è in programma l'esposizione di circa trenta esemplari tra vetture Gruppo 4 e versioni stradali, accompagnata dall'incontro con alcuni piloti dell'epoca, tra cui Michèle Mouton.

La gara godrà della copertura televisiva su Aci Sport Tv (canale 228 di Sky e 52 di TivùSat, in streaming su acisport.tv e sulla pagina Facebook di Aci Sport Tv). I collegamenti in diretta sono previsti giovedì alle 20.20 per la partenza e la prima prova speciale, venerdì alle 15.50 per la quinta prova e sabato alle 13.50 per l'ottava prova.