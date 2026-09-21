Campionato di Eccellenza: l'Alghero supera il Bonorva per 5-2 allo stadio Mariotti

L'Alghero vince per 5-2 contro il Bonorva nella gara valida per il campionato di Eccellenza 2026/27. L'incontro segna il rientro della squadra giallorossa allo stadio Mariotti, che ha fatto registrare il tutto esaurito.
La formazione allenata da Mauro Giorico chiude il primo tempo in vantaggio di quattro reti. Il risultato si sblocca al 10' con Baraye, innescato da un passaggio di Zirolia. Al 25' arriva il raddoppio di Virdis, che ribatte in rete dopo una respinta del portiere ospite Tangianu su un colpo di tacco di Scognamillo. Il 3-0 è firmato da Zirolia al 31' con un'azione in contropiede, seguito al 38' dal colpo di testa del capitano Scognamillo sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Bombagi.
In avvio di ripresa il Bonorva, guidato in panchina da Michele Pulina, accorcia le distanze nel giro di sei minuti con i gol di Madeddu al 2' e di Riu all'8'. Superata la mezz'ora della seconda frazione, gli ospiti restano in dieci uomini a causa dell'espulsione diretta di Mura, sanzionato dall'arbitro Fronteddu di Nuoro per un fallo su Baraye. L'Alghero fissa il punteggio sul definitivo 5-2 al 53' con la rete del subentrato Ferro, servito da Puttolu. Nel prossimo turno di campionato i giallorossi affronteranno il Tempio.