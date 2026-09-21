Sport Il Monastir risponde presente: Loru stende l’Aranova al 92’ e rilancia i biancoblù

Dopo la cocente debacle maturata, in terra laziale, contro l’Anzio Calcio 1924(nel turno infrasettimanale), l’ottima squadra del Monastir 1983 ottiene, in territorio sardo, un’importantissima vittoria nel match che l’ha vista frapposta, poche ore fa, all’ostica Aranova. Una partita, svoltasi nel ridente centro abitato campidanese, in cui le due compagini in campo si sono affrontate con grande grinta e determinazione e dove, al termine della contesa, a portare a casa l’intera posta in palio -con il risultato di 2 reti a 1- è stato il team presieduto dal dott. Romi Fuke, ottenendo (nella circostanza) tre punti fondamentali sia per classifica che per il morale dell’intera squadra. In merito alla gara, partenza “sprint” della compagine guidata dall’allenatore Marcello Angheleddu, la quale si rendeva più volte pericolosa dalle parti dell’estremo difensore della formazione aranovese, riuscendo a realizzare (di testa con il giovanissimo difensore centrale sardo classe 2003 Lorenzo Loru al 35° minuto di gioco del primo tempo la prima marcatura dell’incontro) sfruttando-quindi- nel migliore dei modi un calcio d’angolo battuto magistralmente dal “navigato” terzino destro Simone Pinna.



La gioia monastirrese era, però, purtroppo di breve durata, visto che la formazione ospite perveniva quasi subito al pareggio con il talentuoso centrocampista Marco Fumasoni che, con una conclusione prossima alla porta isolana, era in grado di far capitolare l’estremo difensore Le Rose, portando- perciò-il match sul risultato di parità al termine dei primi 45 minuti regolamentari. Alla ripresa delle ostilità dopo il classico intervallo, la contesa si faceva ancora più ricca e colma di emozioni con le due compagini che battagliavano su ogni pallone, rendendo la partita particolarmente interessante (con ottime trame di gioco da ambo le parti), dando- quindi- parecchie soddisfazioni a tutti gli spettatori presenti nell’impianto calcistico sardo. Detto ciò, tuttavia (quando il match si stava avviando ad un esito di parità) accadeva una (anzi due) situazioni difficilmente pronosticabili pochi minuti prima. Nel primo caso-infatti- era la compagine isolana a mettere a segno la seconda rete della battaglia con il “solito” Loru, il quale -al 91° minuto- era in grado di ottenere la seconda marcatura del match, facendo- quindi- gioiare l’intera tifoseria della formazione sarda, nel secondo caso era-invece- la squadra ospite a vedersi annullare una rete( con il centrocampista romano Calderoni- abile a sfruttare nella circostanza una torre di un suo compagno di squadra- che ,però, era in posizione irregolare). Risultato finale della gara Monastir 1983 2- Aranova 1. Cosa dire più? Un match (come abbiamo già affermato precedentemente) bello e giocato con ottima intensità da entrambe le squadre in campo, e dove la bravura del team monastirrese ha consentito alla “rosa” campidanese di conseguire i tre punti messi a disposizione. In merito alla prossima “battaglia” della formazione isolana questo avverrà, in territorio sardo, il giorno 27 settembre contro la temibile Albalonga guidata dall’allenatore Ruggero Panella.