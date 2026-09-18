Salto ostacoli, al Sardegna Jumping Tour di Abbasanta successi per Turchetto, Toth e Bono

L'ungherese Laszlo Toth, l'azzurro Roberto Turchetto e l'amazzone Matilde Bono vincono le gare di apertura del Sardegna Jumping Tour. Il concorso ippico internazionale di salto ostacoli CSI 3*, organizzato dall'Asvi (Agenzia regionale di valorizzazione e sviluppo ippico), è in corso negli impianti di Tanca Regia ad Abbasanta. L'evento registra la partecipazione di rappresentanti provenienti da dieci nazioni e mette in palio un montepremi complessivo di 186.700 euro.

Nella C145 speciale a due fasi, prova valida per il ranking mondiale, l'italiano Roberto Turchetto in sella al baio Bubalou ha conquistato il primo posto tra i 36 iscritti. Con il tempo di 31”92 ha superato Guido Franchi su Kamille Delta Mossel Z e il britannico Chad Fellows su Chianti's Casall sul tracciato tecnico disegnato da Giovanni Bussu. La C140 a tempo ha visto invece l'affermazione di Laszlo Toth sul grigio Coronell Z, davanti ai cavalieri italiani Simone Coata su Dart Z e Giacomo Bassi su Lanimotren.

Nella C135 a tempo Matilde Bono, montando Oo Seven vd Molendreef, si è imposta staccando di otto secondi il lettone Kristaps Neretnieks su Valentino e l'argentino Josè Maria Larocca su RR Brutus.

Il calendario agonistico prosegue con il Piccolo Gran Premio C150, la prova delle sei barriere in programma sabato e il Gran Premio a due manche su ostacoli da 155 centimetri fissato per domenica, con una dotazione di 75 mila euro. Parallelamente si svolgono le finali del Trofeo Asvi per i cavalli nati e allevati in Sardegna, suddivisi nelle fasce di età di 4, 5, 6 e dai 7 anni in su, oltre alla “Vetrina d’Èlite” riservata ai puledri di 2 e 3 anni.