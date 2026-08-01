Raphael Kofler è un nuovo giocatore del Cagliari: colpo in difesa per i rossoblù

Il nome del difensore centrale Raphael Kofler circolava da diverse settimane negli ambienti rossoblù e, nella serata di ieri, è sbarcato in Lombardia raggiungendo l'Hotel "Blu Acquaseria" (dove alloggia la compagine cagliaritana) e ha detto le sue prime parole: "Ho voluto il Cagliari a tutti i costi. La trattativa è durata un po' più del previsto ma sono felice di essere qua".

Nato a Merano il 26 aprile 2005, Kofler arriva al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2032. È ben impostato fisicamente, alto 1,93 m, è abile nel gioco aereo, preciso nei passaggi e bravo anche nel recuperare palloni e nell'interrompere le geometrie delle squadre avversarie, cosa che gli permette di impostare l'azione. Ha completato tutta la trafila nelle giovanili del club tirolese fino ad arrivare alla Primavera 3 nella stagione 2022-2023 dove raggiunse la finale play-off persa con il Renate. Nell'estate 2023 debutta con la prima squadra (allenata allora dall'ex rossoblù Pierpaolo Bisoli) collezionando 15 presenze. Nella stagione 2024/2025 ha giocato 29 partite mettendo a segno un gol e nell'ultimo campionato ha realizzato 3 gol in 28 gare. A Bolzano ha totalizzato nel complesso 72 presenze e 4 gol.

A fare il percorso inverso sarà invece Davide Veroli, che si trasferirà nella squadra altoatesina in prestito secco in Serie B fino al termine della stagione sportiva 2026/2027.