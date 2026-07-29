L'Amatori Rugby Alghero fa il salto nel Girone 1 di Serie A: un ripescaggio meritocratico che riporta i catalani tra le grandi

La compagine sarda ha formalmente accettato la proposta della Federazione, subentrando nel raggruppamento meritocratico. Una sfida logistica e agonistica contro le piazze storiche della penisola, per riscrivere un capitolo sportivo che mancava dalla stagione 2010-2011.

ALGHERO – Il dado è tratto. La stagione sportiva 2026/2027 vedrà l'Amatori Rugby Alghero misurarsi con l'élite della palla ovale nazionale, nel gradino immediatamente al di sotto della massima serie assoluta. A seguito di una complessa fase di riorganizzazione dei quadri organizzativi, caratterizzata da diverse rinunce e riassetti societari lungo la penisola, la FIR (la Federazione Italiana Rugby, l'ente governativo che gestisce, organizza e promuove questo sport sul territorio nazionale) ha sondato la disponibilità del club sardo per colmare le lacune in organico. La risposta affermativa della compagine catalana, formalizzata attraverso i canali ufficiali della società, ha sancito l'inserimento definitivo nel Girone 1 del campionato di Serie A.

Per inquadrare il livello di difficoltà della sfida che attende i giocatori algheresi, è fondamentale analizzare la struttura del torneo. La Serie A maschile non si presenta come un bacino omogeneo, ma è suddivisa in quattro raggruppamenti con nature profondamente diverse. Mentre i gironi numerati dal due al quattro seguono un criterio strettamente "territoriale" – accorpando le formazioni in base alla vicinanza geografica per contenere le spese logistiche delle trasferte – il Girone 1 rappresenta un'eccezione pensata per innalzare la competitività. Viene definito in gergo sportivo "meritocratico": esso raggruppa le migliori squadre del panorama nazionale in base al loro ranking e al valore tecnico, prescindendo totalmente dalla loro ubicazione sulla mappa italiana.

Va tuttavia specificato che, per una realtà insulare, il concetto di territorialità assume da sempre contorni puramente teorici. Qualsiasi sia la conformazione del girone, una squadra sarda è infatti fisiologicamente costretta ad affrontare lunghe trasferte marittime o aeree, che si tratti di raggiungere il Nord, il Centro o il Sud del Paese, azzerando di fatto i benefici economici della vicinanza geografica. La vera, sostanziale differenza dettata da questa promozione a tavolino risiede dunque nel peso specifico e nella tradizione sportiva delle avversarie da affrontare sul prato verde.

Il calendario imporrà all'Alghero un confronto aspro e affascinante contro alcune delle piazze più blasonate del rugby tricolore. Il gruppo uno comprende formazioni altamente strutturate e dotate di vivai imponenti, tra cui Avezzano Rugby, Rugby Parma, Unione Rugby Capitolina Roma, Piacenza Rugby, Rugby Calvisano, CUS Torino, VII Rugby Torinese, Livorno Rugby, Cavalieri Union Prato Sesto, Valsugana Rugby e Pesaro Rugby.

Per rintracciare un precedente simile nella storia della società algherese bisogna fare un salto indietro fino al biennio 2010-2011. All'epoca, l'architettura della federazione prevedeva una netta separazione nominale tra una Serie A1, a trazione prettamente meritocratica, e una Serie A2 di rincalzo. L'Amatori partecipò a quel ristretto gruppo d'eccellenza, affrontando una stagione estremamente complessa che si concluse con la discesa nelle categorie inferiori.

Oggi, a distanza di oltre quindici anni da quell'esperienza formativa, e pur non avendo mai calcato il palcoscenico della massima serie assoluta (l'attuale Serie A Elite), il club si ripresenta ai nastri di partenza di un girone nazionale di primissima fascia. La sfida, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 18 ottobre con l'inizio della fase a gironi, richiederà un impegno tecnico, tattico e fisico formidabile, con l'obiettivo di confermare la solidità e la tenacia del movimento ovale sardo sul palcoscenico più prestigioso della cadetteria italiana.