Il Summerbeach Village di Alghero incorona le sorelle Calì e la coppia Pizzileo-Lascari nella terza tappa del circuito regionale di beach volley

Si chiude con una grande partecipazione di pubblico sulla sabbia la terza tappa del circuito di Serie B1 al Lido San Giovanni. Temperature miti e gioco fluido in campo. Alle premiazioni i vertici della Federvolley sarda e l'amministrazione comunale.

Il terzo atto del circuito regionale di beach volley va in archivio sul litorale del Lido San Giovanni. Nel fine settimana appena trascorso, l'arena del Summerbeach Village di Alghero ha ospitato le sfide del torneo nazionale di Serie B1, gestito dalla Polisportiva Sottorete in collaborazione con il comitato sardo della Federazione Italiana Pallavolo. La manifestazione si è chiusa registrando una costante presenza di appassionati a bordo campo per l'intera durata dell'evento. A favorire l'intensità agonistica e la fluidità delle giocate è stato un quadro meteorologico clemente: l'assenza del caldo torrido ha infatti permesso alle ventinove coppie in gara di mantenere ritmi elevati e scambi veloci fino agli ultimi set, archiviando una due giorni di sport senza alcun intoppo sul fronte fisico o organizzativo.

Il tabellone femminile ha sancito il trionfo assoluto di Valentina e Federica Calì, che si sono aggiudicate la vetta della classifica sbaragliando la concorrenza nella gara decisiva. La medaglia d'argento è finita al collo del duo composto da Alessia Ujka e Martina Montedoro, mentre la terza piazza è stata conquistata dal binomio formato da Martina Foresti e Alice Tomat. Risultati netti anche nel circuito maschile, dove la coppia composta da Filippo Pizzileo e Alessandro Lascari ha incassato la vittoria superando all'ultimo atto la formazione di Sergio Seregni e Matteo Marini, costretti ad accontentarsi del secondo posto. Il quadro dei vincitori si completa con il terzo piazzamento centrato dal tandem Michael Menicali e Yuri Balsamo.

Il fischio finale ha lasciato immediatamente il posto alla cerimonia di premiazione svoltasi sull'arenile. A consegnare i trofei e le relative quote del montepremi professionistico sono intervenuti i referenti delle istituzioni. Sul campo centrale si sono presentati il presidente del comitato regionale FIPAV Sardegna Roberto Puddu e l'esponente della giunta algherese Enrico Daga, responsabile degli uffici comunali che amministrano il Bilancio, le Finanze e il Demanio. La consegna formale dei riconoscimenti ha calato il sipario sull'appuntamento agonistico, rimettendo l'area balneare a disposizione del calendario dei tornei estivi che proseguiranno nei prossimi fine settimana estivi.