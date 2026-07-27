Sport Fiori d'arancio in Puglia per Gigio Donnarumma: il sì con Alessia Elefante a Locorotondo.

Il borgo bianco della Valle d’Itria si è fermato per un giorno per celebrare uno dei matrimoni più attesi dell’estate sportiva. Gianluigi “Gigio” Donnarumma, portiere e capitano della Nazionale azzurra in forza al Manchester City, ha coronato il suo sogno d’amore con la storica compagna Alessia Elefante. Cornice dell'evento è stata la suggestiva Chiesa Madre di San Giorgio Martire, trasformata per l'occasione in una vera e propria cattedrale di fiori grazie a una scenografica composizione di migliaia di rose bianche. Un’attesa spasmodica ha animato il centro storico di Locorotondo fin dalle prime ore del mattino. Centinaia di tifosi, residenti e curiosi si sono radunati dietro le transenne lungo le stradine del paese, sfidando il caldo estivo pur di strappare un autografo, scattare una foto o semplicemente intravedere i protagonisti e il parterre di ospiti VIP sbarcati in Puglia da tutta Europa. Gli sposi hanno catturato gli sguardi della folla con scelte di stile di grande impatto. Donnarumma si è presentato all'altare sfoggiando un'elegante giacca bianca a contrasto su pantalone scuro, mentre Alessia Elefante ha incantato i presenti con un abito di taglio classico, ampio e principesco, arricchito da dettagli raffinati che hanno catalizzato l'attenzione dei fotografi.



Tra gli invitati d'onore non sono mancati i grandi nomi del calcio internazionale. Ad attirare i riflettori e l'entusiasmo della folla è stato in particolare Erling Haaland, compagno di sponsor ed ex rivale in Champions League del portiere azzurro: il bomber norvegese si è presentato con un “look” sobrio, ma d'impatto, sfoggiando un completo nero e i caratteristici capelli lunghi raccolti. Presente alla cerimonia anche l'ex Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, figura fondamentale nella carriera di Donnarumma con cui ha condiviso il trionfo a Euro 2020. A completare la lista degli ospiti, diversi compagni di squadra del PSG, dirigenti e colleghi della selezione azzurra. Per Gigio e Alessia il matrimonio rappresenta il coronamento di un legame solido e duraturo, nato nel 2016 quando il portiere muoveva i suoi primi passi da fenomeno giovanissimo tra i pali del Milan. Originaria di Castellammare di Stabia come Donnarumma, la neosposa, di professione “interior designer”, ha sempre preferito mantenere un profilo riservato, accompagnando il compagno nelle tappe fondamentali della sua carriera, dal trasferimento a Parigi e poi a Manchester fino alle notti più prestigiose con la maglia dell'Italia. Dopo la funzione religiosa, la festa e il banchetto nuziale si sono spostati in una delle più esclusive masserie della zona, blindatissima per garantire la “privacy” degli sposi e dei loro celebri invitati. Tra brindisi, musica e la cucina tipica pugliese, i festeggiamenti sono proseguiti fino a notte fonda, regalando al portiere azzurro una parentesi di meritato relax prima di rituffarsi nella nuova stagione calcistica.