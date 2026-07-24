La Serie B1 nazionale di beach volley sbarca ad Alghero al Summerbeach Village con un montepremi da cinquemila euro

Ventinove coppie di atleti si sfidano questo fine settimana sulla sabbia del Summerbeach Village al Lido San Giovanni. La competizione rientra nel cartellone estivo allestito dalla Polisportiva Sottorete.

Il circuito nazionale del beach volley fa tappa sulla riviera del corallo. Sabato 25 e domenica 26 luglio la sabbia del Lido San Giovanni ospita il terzo appuntamento sardo del campionato di Serie Beach 1, la categoria agonistica che attira i professionisti della disciplina. L'evento sportivo, incastonato all'interno delle arene del Summerbeach Village organizzato dalla ASD Polisportiva Sottorete, mette sul piatto un montepremi complessivo di cinquemila euro, ripartito equamente con duemilacinquecento euro destinati al tabellone maschile e altrettanti riservati al circuito femminile. I numeri delle iscrizioni certificano il peso della competizione: i giudici di gara vedranno sfilare sotto rete sedici formazioni maschili e tredici coppie di atlete, richiamate ad Alghero dal prestigio del torneo e dalla dotazione finanziaria.

La macchina organizzativa è guidata dalla Polisportiva Sottorete, l'associazione locale che amministra l'evento in stretta collaborazione con i vertici sardi della Federazione Italiana Pallavolo. Il torneo di questo fine settimana rappresenta il fulcro tecnico agonistico della ventiduesima edizione del Summerbeach, una rassegna nata nel 2005 come un semplice evento di tre giorni e trasformatasi oggi in un villaggio sportivo che presidia il litorale per novanta giorni consecutivi con molteplici discipline e centinaia di atleti.

Dopo aver inaugurato la stagione a inizio mese incrociando lo sport con la cultura pop del "Summer Comix", la struttura balneare torna alla sua vocazione originaria concentrandosi sulla pallavolo. I campi allestiti in spiaggia ospiteranno due giornate di sport puro e ininterrotto, che si apriranno sabato mattina con le prime sfide del tabellone a eliminazione per poi chiudersi domenica con le finalissime, il fischio di chiusura e l'erogazione dei premi in denaro ai vincitori.