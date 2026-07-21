La "Trattoria Nonna Rita" conquista la Serie B di beach soccer a Bosa e vola alle fasi nazionali di Anzio

La formazione di Paolo Masala vince il campionato regionale sulla sabbia di Bosa Marina battendo la concorrenza di altre cinque squadre sarde. L'evento, promosso dalla Federazione, ha richiesto dieci giorni di lavori per l'allestimento degli impianti marittimi.

La squadra bosana "Trattoria Nonna Rita" si è aggiudicata il Campionato regionale sardo di Serie B di beach soccer. Sulla sabbia di Bosa Marina, nel fine settimana appena trascorso, la formazione allenata da Paolo Masala ha conquistato il titolo piazzandosi in classifica davanti al team "La Palma Cagliari", giunto al secondo posto, e ai padroni di casa del Centro Sportivo Bosa, terzi classificati. Il risultato sportivo garantisce alla squadra vincitrice l'accesso automatico alla fase nazionale del torneo che si disputerà nel comune laziale di Anzio.

Al tabellone regionale hanno preso parte anche le società sportive Ferrini Cagliari, Quartu Sant'Elena e Thiesi. La competizione ufficiale è stata promossa direttamente dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio tramite la Lega Nazionale Dilettanti, l'organo che amministra il calcio dilettantistico e amatoriale in Italia. Il presidente del comitato regionale sardo, Gianni Cadoni, ha designato il litorale di Bosa come teatro della manifestazione per la seconda volta consecutiva.

Sotto il profilo organizzativo, l'amministrazione comunale ha demandato la gestione pratica dell'evento al Centro Sportivo Bosa. La società sportiva locale, presieduta da Vincenzo Cuccuru, ha impiegato dieci giorni di cantiere per montare le tribune e preparare l'arena di gioco, provvedendo ad adeguare l'area della spiaggia agli stringenti parametri normativi previsti dai regolamenti ufficiali per le competizioni su sabbia.

Il sindaco di Bosa Alfonso Marras e l’assessore comunale allo Sport e Turismo Marco Naitana hanno tracciato un bilancio dell'impatto economico generato dalla due giorni di gare. «L’entusiasmo che ha accompagnato la manifestazione, con una grande partecipazione di pubblico, nonostante il caldo torrido, dimostra ancora una volta quanto il nostro litorale sia perfetto per ospitare eventi di questo livello», hanno dichiarato i due amministratori. «Manifestazioni come questa rappresentano un'importante occasione non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per il nostro territorio. Le squadre provenienti dalle province di Cagliari e Sassari, insieme ai loro accompagnatori e tifosi, hanno avuto modo di vivere Bosa, generando anche un positivo indotto per l'economia cittadina. Per questo come Amministrazione comunale continueremo a sostenere e promuovere, con convinzione, eventi di questa portata, perché crediamo che sport, turismo e valorizzazione del territorio possano crescere insieme e rappresentare un'importante opportunità di sviluppo per la nostra comunità». Il calendario degli appuntamenti dedicati agli sport da spiaggia a Bosa proseguirà nei prossimi giorni con nuove competizioni sul litorale.