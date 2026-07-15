Titolo Baseball, l'ASD Tigri Alghero conquista il titolo regionale Under 12. «Entusiasmo intatto da sessant'anni»

Il referto della finalissima certifica la netta vittoria per 12 a 3 sulla Cubasard di Quartu. La cronaca dell'evento diventa l'occasione per celebrare la tenuta del settore giovanile. La società scalda ora i motori per la sfida al vertice dell'Under 15, fissata per martedì 21 luglio contro il Cagliari.

La terra rossa di Maria Pia è stata il palcoscenico dell'atto conclusivo del Campionato Regionale Under 12. I tabellini ufficiali di domenica 12 luglio documentano il successo dell'ASD Tigri Baseball, squadra padrona di casa, che si è imposta con il punteggio finale di 12 a 3 sulla formazione della Cubasard di Quartu, arrivata all'ultimo atto forte della vittoria nel Girone Sud Sardegna. La sfida è andata in scena su quello che in gergo tecnico viene definito "diamante". Nel vocabolario di questa disciplina, il diamante non è altro che la porzione interna del campo di gioco, un quadrato perfetto disegnato dalla linea di terra e delimitato dalle quattro basi che i battitori devono conquistare in successione per riuscire a segnare i punti.

A restituire lo spessore dell'evento sono i numeri forniti dalla dirigenza che sceglie di farsi narratrice della giornata per inquadrare il trionfo ben oltre la semplice cronaca sportiva. Il titolo regionale conquistato dai ragazzi rappresenta la «testimonianza che il settore giovanile di questa bellissima disciplina, seppur soffrendo come tutti gli sport della crisi demografica, riesce a mantenere vivo l'entusiasmo per il baseball cittadino». Un radicamento sul territorio che, come ricorda lo stesso Cherchi, «nasce da lontano, da quasi sessanta anni fa».

Il gruppo che ha sollevato il trofeo, guidato dal coach Jorge Farina, è stato messo a referto con una formazione che ha visto scendere in campo Davide Salis, Lorenzo Salis, Davide Uleri, Sofia Uleri, Maria Della Milva, Matteo Calaresu, Samuele Calvia, Daniel D'Apice, Tomas Angius e Vincenzo Scramuzza. Accanto all'organico sportivo, le documentazioni societarie evidenziano il supporto operativo degli sponsor, ringraziati per la loro «vitale collaborazione»: Floricoltura Dimarco, Demontis Autotrasporti, Impresa Tonino Meloni e Csss.

Il momento della premiazione ha registrato una forte presenza istituzionale. Al conferimento dei riconoscimenti hanno preso parte l'assessore comunale al Bilancio e alle Strutture Sportive, Enrico Daga, e Totoni Sanna, in qualità di presidente regionale della FIBS. Quest'ultimo acronimo identifica la Federazione Italiana Baseball Softball, l'organo riconosciuto dal CONI che ha il compito di governare, promuovere e normare il batti e corri su tutto il territorio nazionale. Oltre agli atleti, i riconoscimenti ufficiali sono stati assegnati anche a Meloni e Tromboni, classificati tra i migliori direttori di gara su scala nazionale.

Spente le tensioni agonistiche, l'evento si è chiuso con il classico "terzo tempo". Questa pratica, mutuata originariamente dalla cultura del rugby e ormai diffusa in molti sport di squadra, rappresenta un momento di aggregazione post-partita in cui gli avversari si riuniscono attorno allo stesso tavolo per condividere cibo e bevande, azzerando le rivalità del campo. Proprio in questa cornice di sportività, le due società si sono date appuntamento alla prossima stagione.

Per la dirigenza algherese, tuttavia, il calendario impone di non abbassare la guardia. L'agenda ufficiale fissa un nuovo, cruciale appuntamento: martedì 21 luglio, a partire dalle ore 17.00, le strutture di Alghero ospiteranno la finale regionale della categoria Under 15, in un confronto diretto che vedrà l'ASD Tigri incrociare le mazze contro il Cagliari Baseball.