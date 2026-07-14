Il prato di Dublino e il cuore ad Alghero: il sogno irlandese dei giovani rugbisti Francesc e Riccardo

Dal vivaio dell'Amatori Rugby alle strutture dell'University College Dublin: tre settimane di studio, placcaggi e confronto internazionale per due giovani promesse sarde.

ALGHERO – Ci sono viaggi che segnano un punto di svolta nella vita di un giovane atleta, esperienze in cui lo sport smette di essere solo un gioco per trasformarsi in una vera e propria scuola di vita. È esattamente quello che stanno vivendo Francesc Marra Ros e Riccardo Moro, due giovani talenti cresciuti nel vivaio dell’Amatori Rugby Alghero, volati in questi giorni a Dublino per confrontarsi con il tempio europeo della palla ovale.

L'occasione è di quelle che non si dimenticano: i due ragazzi sono stati ammessi al prestigioso programma "Play Rugby and Learn English Leinster", ospitato nelle strutture d'eccellenza dell’University College Dublin (UCD). Un campus internazionale che, in queste settimane estive, raduna giovani rugbisti dai 12 anni in su provenienti da ogni angolo d'Europa, creando un melting pot dove la lingua ufficiale è l'inglese, ma la passione in comune parla la lingua universale dello sport.

I protagonisti e il programma Francesc, pilastro dell’Under 14 in procinto di fare il grande salto nella categoria Under 16, e Riccardo, fresco dell'esperienza in Under 12 e pronto a debuttare in Under 14, rappresentano il fiore all'occhiello della "cantera" algherese. La loro avventura irlandese è strutturata su tre settimane di full immersion assoluta.

Nelle prime due settimane, il cronoprogramma dei ragazzi prevede una rigorosa alternanza: al mattino lezioni di inglese intensivo per abbattere le barriere linguistiche, al pomeriggio tutti in campo per sessioni di allenamento mirate. La terza e ultima settimana, invece, sarà il vero banco di prova sportivo, dedicata interamente al rugby d'alto livello. Sotto la guida attenta di tecnici federali qualificati, i giovani atleti si misureranno in allenamenti specifici divisi per età, coinvolgendo le selezioni Under 14/16 e Under 16/18.

Oltre il campo: il valore della crescita Per l'Amatori Rugby Alghero, vedere due propri tesserati calcare i prati dell'UCD è motivo di grande orgoglio. È la dimostrazione pratica di una filosofia societaria che mette il settore giovanile al centro del progetto, interpretando lo sport non solo come ricerca del risultato agonistico, ma come un formidabile veicolo di integrazione, educazione e apertura mentale verso l'Europa.

Lontano da casa, confrontandosi con coetanei di nazionalità diverse e apprendendo metodologie di allenamento all'avanguardia, Francesc e Riccardo stanno mettendo fieno in cascina. Quando torneranno ad Alghero, porteranno con sé non solo un inglese più fluido e un bagaglio tecnico affinato nella terra dove il rugby è religione, ma soprattutto una consapevolezza nuova. Quella di aver vissuto, correndo dietro a un pallone ovale, un'esperienza semplicemente indimenticabile.