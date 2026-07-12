8ª Tappa Tour 2026 – Merlier domina a Bergerac, Slock resiste fino all'ultimo chilometro

Il Périgord accoglie il Tour con i colori dell'estate piena e con un caldo che sfiora i
trentasette gradi. Da Périgueux la corsa si distende verso Bergerac lungo centottanta
chilometri di Dordogna, tra i castelli affacciati sul fiume, la collina di Lascaux e i borghi di
pietra dorata: una di quelle giornate che un tempo si chiamavano di trasferimento, con due
sole asperità di quarta categoria a interrompere la pianura e la volata annunciata come
esito quasi scontato. Quasi, perché il ciclismo di rado concede certezze.
Allo start ufficiale è subito battaglia per la fuga. Due uomini partono e vengono ripresi, altri
ci provano invano, finché a -177 chilometri allunga Liam Slock (Lotto-Intermarché). Al
belga si aggregano Thibault Guernalec (TotalEnergies) e Jakub Otruba (Caja Rural-
Seguros RGA), e il terzetto costruisce un margine che sfiora i due minuti e dieci. Non sono
nomi da prima pagina: il miglior risultato stagionale di Slock è il successo al GP Gippingen.
Dietro, le squadre dei velocisti si dividono il lavoro, con Soudal Quick-Step e Alpecin-
Premier Tech a dettare l'andatura senza mai perdere di vista il traguardo.
Per lunghi tratti la corsa vive di una quiete apparente: il gruppo concede terreno sugli
strappi e lo recupera in pianura, in un plotone così disteso da vedere Kévin Vauquelin
(Netcompany INEOS) porgere per gioco un gel al motociclista della camera.
Là davanti,
invece, si fatica. A -111,9 chilometri Slock perde la catena e una ventina di metri, ma
rientra senza drammi. Sulla Côte de Domme, primo GPM più dentello che salita, è ancora
lui a prendersi l'unico punto in palio. Poco dopo, al traguardo volante di Saint-Cyprien, i
fuggitivi hanno ancora due minuti e se lo giocano tra loro: Guernalec rinuncia, Otruba
rimonta e passa per primo. Alle loro spalle si accende la corsa dei punti pesanti per la
maglia verde, con Philipsen, Kanter e Pedersen appaiati e un battibecco tra il danese e il
tedesco appena oltre la linea.
Sulla seconda e ultima ascesa, la Côte du Buisson-de-Cadouin, Otruba prova ad
anticipare, ma Slock risponde, rilancia e si prende anche questo secondo GPM: entrambi i
punti della giornata finiscono al belga. Nel gruppo, intanto, un forcing di Kasper Asgreen
(EF Education-EasyPost) e il rilancio di Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) allungano e
per un istante spezzano il plotone, senza però aprire varchi duraturi. È il preludio alla resa
dei compagni di viaggio. Guernalec viene riassorbito a -27,7 chilometri, Otruba a -21,2, e
Slock resta solo davanti al plotone. Comincia allora la parte più bella della sua giornata. A
-11,6 chilometri il vantaggio supera ancora il minuto, a -9,9 è di 1'05", con la strada che si
impenna appena e lo obbliga a spingere di forza sui pedali. Due uomini della Lotto-
Intermarché provano a spezzare i cambi in testa per proteggerlo, ma quando la XDS
Astana si porta in blocco al comando il margine precipita: ventiquattro secondi a -3,4
chilometri, appena nove ai due chilometri. Il tratto tecnico gli concede un ultimo respiro, poi
il gruppo lo riassorbe poco prima della flamme rouge. Un giorno intero all'attacco si
spegne all'imbocco dell'ultimo chilometro.
Ricompattato il plotone, la volata prende forma. A cinquecento metri scatta Mathieu van
der Poel (Alpecin-Premier Tech) con Philipsen a ruota; Kooij si incolla alla sua scia, Kanter
arriva spalla a spalla. Poi, da dietro, sbuca Merlier come una freccia. Tim Merlier (Soudal
Quick-Step) taglia il traguardo con l'indice puntato verso il cielo: è la sua seconda vittoria
in questo Tour, una volata dominata dal primo all'ultimo metro, mentre Philipsen ancora
una volta si eclissa proprio nell'istante di partire. Alle spalle del belga chiudono Biniam
Girmay (NSN) e Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), davanti allo stesso Philipsen e a
Bittner. In cima non cambia nulla: Pogacar resta in giallo con i suoi margini profondi, e la
sfida ancora viva è quella della maglia verde, con Pedersen al comando ma con Girmay e
ora anche Merlier a insidiarlo. Ai velocisti la gloria di un pomeriggio; a Slock, sconfitto alle
porte di Bergerac, l'onore delle armi.
Ordine d'arrivo, prime dieci posizioni:
1. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) 3h52'50"
2. Biniam Girmay (NSN) 3h52'50"
3. Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) 3h52'50"
4. Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) 3h52'50"
5. Pavel Bittner (Picnic PostNL) 3h52'50"
6. Rick Pluimers (Tudor) 3h52'50"
7. Pascal Ackermann (Jayco AlUla) 3h52'50"
8. Clément Russo (Groupama-FDJ United) 3h52'50"
9. Max Kanter (XDS Astana) 3h52'50"
10. Milan Fretin (Cofidis) 3h52'50"
Classifica generale, prime dieci posizioni:
1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) 28h49'07"
2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a 2'42"
3. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) a 3'27"
4. Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 3'30"
5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 3'34"
6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a 3'55"
7. Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 4'00"
8. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) a 4'21"
9. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 4'57"
10. Mathias Vacek (Lidl-Trek) a 7'10"