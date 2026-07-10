Mondiali USA, la Francia batte il Marocco e vola in semifinale: decidono Mbappé e Dembélé

Dopo un primo tempo equilibrato e un penalty parato da Bono, i transalpini sbloccano la gara nella ripresa. L'attaccante sale a quota otto reti nel torneo.





Succede tutto nel secondo tempo della sfida tra Francia e Marocco, valida per la fase a eliminazione diretta dei Mondiali negli Stati Uniti. La formazione transalpina si impone per due reti a zero al termine di un match combattuto, staccando così il pass per le semifinali del torneo.





L'avvio di gara è caratterizzato da un forte equilibrio tattico, con entrambe le formazioni che scelgono di giocare con reparti corti e compatti per aggredire sul nascere la manovra avversaria. La partita si accende alla prima vera accelerazione dei francesi: Mbappé viene steso in area di rigore, conquistando la massima punizione. L'occasione dal dischetto viene però neutralizzata dall'estremo difensore marocchino Bono, che mantiene la propria porta inviolata.





Nonostante l'opportunità fallita, la Francia continua a fare la partita e sblocca il risultato allo scoccare del sessantesimo minuto. È proprio Mbappé a timbrare il cartellino, riscattando l'errore precedente e trafiggendo il portiere avversario con un tiro passante dal limite dell'area che si infila all'angolino. Trovato il vantaggio, i transalpini chiudono definitivamente la pratica appena sei minuti più tardi, trovando la rete del raddoppio con Dembélé.





Grazie alla marcatura odierna, l'attaccante francese sale a quota otto reti nella classifica marcatori di quello che è ormai noto come un "Mondiale extra large".





A questo proposito, per inquadrare meglio le proporzioni della competizione, è utile ricordare che questa espressione fa riferimento al nuovo formato della Coppa del Mondo adottato a partire da questa edizione, che vede per la prima volta la partecipazione allargata a quarantotto squadre anziché le tradizionali trentadue, con un conseguente aumento del numero di incontri in calendario.





Chiarito questo passaggio sulle dimensioni del torneo, le statistiche confermano la portata dell'evento: dopo quasi un mese di sfide e ben novantasei partite complessivamente già giocate, rimangono ormai soltanto otto Nazionali in lizza a contendersi l'ambita Coppa del Mondo.