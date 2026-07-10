Cagliari Calcio, dal 22 luglio il ritiro a Ponte di Legno: le tappe e le ultime mosse di mercato

La squadra effettuerà le visite mediche ad Assemini prima di trasferirsi in alta Val Camonica. Sul fronte trattative, in uscita Gaetano verso l'Atalanta e fari puntati su Daniel Maldini in entrata.

Il Cagliari Calcio scalda i motori in vista della nuova stagione sportiva. Per il secondo anno consecutivo, la società rossoblù ha scelto le montagne lombarde dell'alta Val Camonica, nello specifico la località di Ponte di Legno-Tonale, come quartier generale per la preparazione precampionato.

Il cronoprogramma tracciato per le prossime settimane prevede che il gruppo guidato da mister Pisacane si ritrovi inizialmente al Centro Crai Sport Center di Assemini per sottoporsi al consueto ciclo di visite mediche. Al termine dei controlli fisici e atletici di rito, la rosa si trasferirà in Lombardia, dove il ritiro entrerà nel vivo a partire dal 22 luglio per poi concludersi il primo di agosto.

Parallelamente al lavoro sul campo, la dirigenza resta attiva sul fronte del calciomercato, registrando movimenti sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda le partenze, le ultime operazioni vedono Palestra e Gaetano in procinto di lasciare la Sardegna per vestire la maglia dell'Atalanta. Nello specifico, l'accordo per il trasferimento del centrocampista campano a Bergamo si chiuderebbe sulla base di 12 milioni di euro, a cui andranno aggiunti i relativi bonus legati al rendimento.

Spostando l'attenzione sugli acquisti, l'interesse principale del club è attualmente rivolto a Daniel Maldini. La proposta messa sul piatto dal Cagliari si basa sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

A questo proposito, per i lettori meno avvezzi ai tecnicismi del mercato calcistico, è utile ricordare che questa tipologia di accordo permette a un club di tesserare temporaneamente un giocatore per un anno; al termine della stagione sportiva, la società che lo ha accolto è libera di decidere se farlo rientrare alla base o se acquistarlo definitivamente, versando una cifra pattuita e bloccata all'inizio della trattativa.

Chiarito questo passaggio contrattuale, l'approccio prudente adottato dalla dirigenza rossoblù consentirebbe di monitorare da vicino le prestazioni del ragazzo durante l'intero campionato, permettendo così di valutare con attenzione un eventuale acquisto a titolo definitivo in futuro.